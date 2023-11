Confieso que no tenía pensado escribir sobre Pedro Sánchez, a pesar de que el tipo no deja de dar juego. Máxime tras los últimos episodios protagonizados en Israel y puesta en escena a escasos metros de la frontera con Gaza en el mismo instante en el que comenzaba en aquel lugar el intercambio de presos israelís y palestinos, además de la entrada en vigor de la tregua bélica. Actuaciones culminadas con la felicitación del grupo terrorista Hamás. Pese a todo había decidido dedicar estas líneas a cuestiones más livianas. Imposible de cumplir la voluntad que me guiaba desde el fin de semana.

Ayer conocimos que el 4 de diciembre sale a la venta el segundo libro del presidente: Tierra firme. En febrero de 2019, Sánchez Pérez hizo historia como el primer jefe del Ejecutivo de nuestra democracia en publicar un libro ejerciendo el cargo: Manual de resistencia, texto redactado por la periodista y escritora Irene Lozano. Según ABC, el mismo negro literario que ahora, los anglosajones lo denominan ghostwiter, escritor fantasma. Lozano pasa a convertirse en el negro (aquí no hay género) de cabecera de Pedro. Triste asunción profesional aceptar que solo el nombre de Supersánchez aparezca en la portada, aunque todo el mundo sepa quién le ha dado a la tecla para completar las 384 páginas del nuevo enjuague ególatra en papel impreso que competirá estas navidades con las obras de Arguiñano, Carmen Mola y los premios Planeta, sin olvidar a Santiago Posteguillo. Ya van dos libros manufacturados desde la Moncloa. Satisfecho con los resultados del primero, entonces Sánchez nombró secretaria de Estado a Lozano, exdiputada de UpyD (menudo cabreo el de Rosa Díez) y ahora se espera que alguna prebenda le caiga a la colega, quien a buen seguro ya está hilvanando un nuevo artefacto en línea con el ego del jefe. Desde el 23J, que es cuando acaba Tierra firme, hasta hoy tiene material suficiente para redactar cientos de páginas. Escritores fantasma La utilización del negro literario viene de antiguo. Como paradigma de semejante práctica tenemos a Alejandro Dumas con 63 escritores fantasma a lo largo de su trayectoria, en la que él se jactaba de haber escrito 1.200 obras. En la Francia del último tercio del XIX en los círculos intelectuales se hizo famoso un comentario: «Nadie ha leído todos los libros de Dumas… ni siquiera él». Sarcasmo a parte, el libro de Lozano firmado por Sánchez promete una concienzuda lectura y estudio desde la vertiente del psicoanálisis. Dando por bueno que el prólogo sí es de Pedro, refleja perfectamente lo que vamos a encontrar en el resto de páginas: «Esta noche --por el 23J-- sabríamos si la ciudadanía daba por bueno el todo vale, incluyendo las mentiras palmarias, los bulos, las campañas de desinformación y la invención de conspiraciones; si es aceptable en el principal partido de la oposición un talante democrático tan pobre que juzga ilegítimo a cualquier presidente del Gobierno que no sea suyo; si el catastrofismo alimentado por algunos medios de comunicación constituía un reflejo de la opinión ciudadana o solo de sus deseos de tener un Gobierno cercano a sus intereses, y si la inexistibilidad del Gobierno de la derecha que preconizaban las encuestas era real o imaginaria». Escrito en primera persona por otra persona, Lozano/Sánchez argumentan en el interior de la publicación: «Lo que es posible lograr como nación en el futuro: pasar de la resistencia a esa tierra firme que España alcanzará cuando culminen todas las transformaciones ya en marcha». Ante el estilo peronista del texto, es preciso añadir que el PSOE de Pedro Sánchez perdió las elecciones del 23J. Un vergonzante pacto con Puigdemont (ya veremos lo prometido a Bildu) le ha permitido mantener la poltrona. Periodista y escritor