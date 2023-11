Este dissabte, 25N, els carrers i les places de Castelló i moltes altres localitats s’han unit en una sola veu per a recolzar el moviment feminista i reclamar la fi, d’una vegada per totes, de la violència de gènere. Un suport massiu que és més que mai fonamental per a silenciar els missatges negacionistes que proliferen com a bolets des de les Instituciones comandades pels ultres. Seré clara: negar l’existència de la violència organitzada contra les dones posa en perill els nostres drets fonamentals a una vida digna sense pors.

La mobilització d’este cap de setmana no és només una resposta al rebuig de la negació de la violència de gènere, sinó també una crida clara contra aquells que intenten blanquejar-la. En el PSPV som clars: la violència de gènere i la violència intrafamiliar no són el mateix, són fenòmens diferents que operen en contextos diferents. La violència de gènere no és una qüestió privada; és una malaltia social que corroeix els fonaments de la nostra societat. Per això, calen polítiques d’Estat fermes que reconeguen la necessitat d’un canvi cultural d’arrel que pose les dones i els homes a la mateixa altura i amb els mateixos drets. El moviment feminista és poderós i transformador i fa falta. Volem més dones i homes units davant les desigualtats estructurals històriques que han perpetuat la idea de la superioritat de l’home sobre la dona. Unir-nos entorn del feminisme és la única manera d’assegurar que la igualtat no siga només un ideal, sinó una realitat tangible. Més feminisme Davant els retrocessos, la resposta ha de ser clara: més feminisme. En este 25N, el més difícil de tots, amb unes xifres de dones assassinades esgarrifoses, ens toca fer-nos fortes a les trinxeres per a fer caure els discursos que desmenteixen l’existència del maltractament organitzat i cultural contra les dones. La nostra promessa, la del PSPV-PSOE, és la de continuar lluitant fins que cap dona haja de patir en silenci.em de ser la generació que posa fi a esta barbàrie i per a això és l’hora de fer fora el negacionisme de les institucions. La unitat és la nostra força i el feminisme és la nostra via cap a una societat lliure i igualitària per a totes i tots. Vicesecretària d’Igualtat del PSPV de Castelló