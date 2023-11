L’altre dia va aparèixer en aquest mateix diari una informació sobre un moviment de tipus educatiu propiciat per unes persones del poble. En concret de les germanes Paloma i Maite Bellés. No tinc per costum nombrar persones en els articles. Però crec que quedava com una mena de menyspreu si aquesta vegada no mencionara les persones protagonistes.

Resulta interessantíssim comprovar que fins i tot en eixos pobles i llogarets on sembla que la vida actual, la moderna i trepidant de les xarxes socials i la dinàmica econòmica del moment no existeixen. Que pervivència del que es coneixen per territoris buits no té futur. I això no és veritat. Sempre s’han mogut per ahí dalt i no cal sinó repassar un poc la nostra història, fins i tot la més recent, per a constatar que arreu d’eixos pobles hi sura la vida per baix les aparences més evidents.

Les germanes han posat en pràctica una sèrie d’activitats que impulsen, precisament en llocs de poca població, treballs educatius. I que, a més, miren de fer i fomentar la conciliació entre els i les participants. Ara reben ajuda del govern espanyol i de la Generalitat, però de ben segur que quan van iniciar l’aventura eixos suports eren inexistents. Però elles, valentes i perseverants, com solen fer les persones que no tenen les coses massa fàcils, decidiren tirar al recte. Segurament amb alt i baixos i amb les dificultats imaginables en una tasca com la seua.

El que passa és que segurament empentades per la possibilitat de crear-se un lloc de treball i quedar-se al poble van continuar. Però també, i això és digne de lloança social, pensant en el seu territori i en la gent que malda per continuar vivint al lloc on van néixer i on volen continuar la vida.

Enmig de tanta discòrdia i crits molests com veiem cada dia en aquella gent que precisament deurien ser un exemple d’harmonia i estima per la col·lectivitat, és un bàlsam la lectura d’un projecte com aquest.

Posen el fetge

I és que el seu intent es basa en els valors que tots sabem segurs i honests i convenients. El benefici que amb la seua idea es farà efectiva a onze municipis és una senyal clara de que, entre la massa de la gent anònima, que som tots en definitiva, hi ha persones que hi posen el fetge per seguir lluitant.

Al final setze treballadores aniran cada dia amb goig a impulsar els beneficis que el seu treball i dedicació aportaran al poble on faran la seua tasca.

Els ho han reconegut i és just. Però de bon segur que elles no ho van fer pel premi sinó simplement per arribar a crear una activitat molt convenient i beneficiosa. I per això deuen estar contentes. No els cal més.

Sociòleg i traductor