Como ya ocurriera con ocasión de la inesperada derrota en San Fernando o el pobre empate cobrado en Antequera, el tropiezo en Ibiza no ha despertado dudas entre la afición o reproches desmesurados como hubiera suscitado no ha mucho. Ni siquiera ha engrasado esa montaña rusa emocional a la que somos tan dados los albinegros y que nos lleva, en un vaivén sinfín, del optimismo desaforado al más aciago de los fatalismos, que las más de las veces han acabado reflejándose en una nociva ansiedad medrando en el vestuario. Siempre hemos pasado del blanco al negro con tanta facilidad que el juego de palabras con nuestra camiseta ha acabo por patrimonializarse, junto a la interesada confusión entre autocrítica y autodestrucción a la que somos tan dados y deriva en la creación de familias dentro de una misma grada.

Sin duda, los años de penurias y bajo el yugo de tantos sinvergüenzas, aprovechados y ególatras como hemos aguantado, han corregido esa penosa resignación con la que sobrevivimos a expolios, descensos y hasta arteras injerencias de los mismos políticos que hoy lucen ADN y llenan la plaza Major gracias a la amnesia del pueblo. Tampoco cabe duda de la tranquilidad que infiere la hiper profesionalización del club y, sobre todo, la que dimana de la superación de la amenaza de disolución con las inyecciones económicas de hasta 5 millones de euros --aunque en forma de préstamo-- por parte del máximo accionista Bob Voulgaris. Pero a nadie escapa que el principal motivo de ese positivismo generalizado va más allá de ese liderato que ostentamos y se sustantiva en el estilo de juego ofrecido jornada sí jornada también.

Castalia se ha impregnado del modelo de fútbol de Dick Schreuder y lo ha convertido en un estilo de vida, osado y rebelde, y que, sin abandonar esa pasión con que todo lo abordamos, en especial los partidos, permite disfrutar de los logros, en interminable carpe diem, en vez de sufrir por la condición efímera de cualquier marcador. Claro que el contrario también juega y esa táctica arriesgada no deja de ser un talón de Aquiles cuando falta la concentración o languidece la condición física, mas la fidelidad a ese sistema, la reiteración de la apuesta ofensiva, se traduce en confianza y aleja el abatimiento que predominaba de manera endémica.

Ojo, que nadie quiera adivinar un atisbo de relajación o de abaratar las exigencias. Todo lo contrario, no existe otro objetivo que el ascenso directo que concede la primera plaza y, aunque se apriete la clasificación y la presión pueda convertirse en inopinado enemigo, permanece inmarcesible nuestra esperanza, de manera directamente proporcional a la determinación exhibida por técnico y jugadores en cada partido con independencia de la valía del rival.

Ello tampoco es óbice para reconocer los pecados defensivos que ha sabido aprovechar el contrario --como ya ocurriera la semana antes con el modesto Atlético Baleares-- y no quedarse con la penitencia de ese mal resultado, si no realizar propósito de enmienda para no repetirlos y seguir en el empeño de mejorar. Es la actitud la que allana el camino para la superación y no parece arriesgado colegir que podemos mantener nuestras expectativas intactas más allá de la mermada ventaja clasificatoria.

Porque la diferencia entre los candidatos supera lo que puedan dictar las matemáticas. Ayer eran cuatro puntos y hoy es solo uno, pero sigue intacta la percepción del resto de equipos y del fútbol en general --porque el Castellón ya está en boca de todos-- de que hay algo más profundo que el marcador, más importante incluso que el fútbol mismo, y es la filosofía que nos distingue. Tanto que, en estos momentos, nadie discute una alineación o cuestiona un cambio. Prevalece el once por encima de las individualidades, el conjunto y no el hombre, el concepto frente al egoísmo, y, aunque sea lógico exigir a cada uno en virtud de sus cualidades, la suma es la que cuenta. Y la nuestra deviene ahora mismo insuperable.