Este pasado lunes celebramos en Oropesa del Mar uno de los plenos más importantes del año; nada más ni nada menos que aquel en cuyo orden del día llevábamos el debate y aprobación, si procedía, de los presupuestos anuales confeccionados para este próximo año 2024. Y es que una de las prioridades que nos hemos marcado desde el actual equipo de gobierno es el de tener unos presupuestos en vigor desde el primer día hábil de enero, es decir desde el 2 de enero.

Los vecinos de Oropesa del Mar merecen que la actividad económica del municipio no se vea pausada ni condicionada por la aprobación tardía de unas cuentas que debemos tener listas a tiempo. Por ello, se convocó un pleno extraordinario urgente que ha venido a dar cumplida solución a esta cuestión. Así, el martes se publicó en el BOP de la provincia el expediente de la «aprobación inicial del Presupuesto General y Plantilla de Personal del ejercicio 2024». Huelga decir que han sido unas semanas de muchísimo trabajo en el que hemos contado con la complicidad de trabajadores municipales que, bajo la supervisión del concejal de Hacienda, Rafael Albert, al que agradezco su dedicación para que las cuentas cuadraran y estuvieran cerradas a tiempo, han hecho un gran esfuerzo parar tirar todos del carro.

Recursos limitados

Por otro lado, he de confesar que estamos ante unos presupuestos que nos han venido muy condicionados por el estrecho margen de maniobra que hemos tenido para afrontar obras muy necesarias en el municipio. No obstante, como todos saben, cuando los recursos son limitados y las necesidades casi infinitas, los gestores públicos debemos priorizar y, en esta ocasión, sigue siendo primordial dotar a la zona sur de la localidad de una conexión adecuada para abastecer a las urbanizaciones del sur de agua potable. Se trata de un bien básico que no puede faltar y hemos de realizar la infraestructura sin más dilaciones. Con la ejecución de esta obra, adjudicada por más de 850.000 euros, cumpliremos con el capítulo de inversiones reales previstas en el presupuesto. No obstante, el encaje de bolillos para crecer aún más en obras y proyectos consisten en incorporar en enero subvenciones que nos acaban de conceder para alumbrado público en el casco urbano y el polígono industrial La Catalaneta por 477.000 euros, así como 200.000 euros provinientes de la Generalitat valenciana para la redacción del que será el nuevo centro médico de Oropesa del Mar.

Sin lugar a dudas, un presupuesto anual con mucho contenido del que apenas hemos esbozado aquí dos pequeños proyectos, pero que se complementarán con la licitación de proyectos y obras por un importe de tres millones de euros de los planes de sostenibilidad. Un presupuesto anual realista y ágil, que llegará a tiempo para que nuestro municipio siga avanzando en servicios e infraestructuras para nuestros vecinos. Y es que las cuentas aprobadas cuentan con Oropesa.

Alcaldesa de Oropesa del Mar