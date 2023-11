L’Alcora està immersa en un procés de transformació a nivell d’infraestructures i serveis, que està permetent millorar la qualitat de vida dels alcorins i alcorines, al mateix temps que afavoreix la projecció de la nostra localitat com un lloc atractiu per a la creació de noves oportunitats.

Una eina fonamental perquè això siga possible és el pressupost. Així, a través del pressupost de 2024, que tenim previst aprovar el proper dilluns, podrem materialitzar destacats projectes amb els quals continuar transitant per aquest camí del progrés. Es tracta d’uns comptes de 24,8 milions d’euros, un 32% superiors als de 2023.

El capítol d’inversions ascendeix a 9,5 milions d’euros i inclou actuacions tan importants com la construcció de la nova biblioteca --primer projecte de la Casa de la Cultura--, l’adquisició de terrenys per a la construcció de VPO, la recuperació de l’edifici fundacional de la Reial Fàbrica, els projectes del pla Edificant (ampliació i millora de l’IES Ximén d’Urrea, construcció d’un gimnàs al CEIP Grangel Mascarós i reforma integral del CEIP Comte d’Aranda), la rehabilitació de la Torre del Repés, la creació d’una zona verda en la zona del Moreral...

Regeneració urbana, més i millors infraestructures culturals, esportives i educatives, impuls d’habitatge protegit, recuperació patrimonial… són eixos claus per al proper any quant a inversions.

També hi ha una partida reservada per a la compra de l’antiga fàbrica Sanchis. Des de l’Ajuntament hem traslladat una oferta i, en el cas que s’accepte, podrem materialitzar l’adquisició, fet que reportarà nombrosos beneficis als alcorins i alcorines, des de la millora de la seguretat amb l’eliminació del fibrociment fins a l’execució de projectes clau per al futur del nostre poble. Per tot això, com sempre dic, no tire la tovalla davant la consecució d’aquest objectiu. Almenys, per intentar-ho no serà. I, per descomptat, la protecció social està també garantida a la nostra població en els comptes de 2024 a través dels recursos i iniciatives de l’àrea de Polítiques Inclusives.

No ens oblidem del nostre lema l’Alcora Viva, per la qual cosa contemplem el pressupost necessari per tal d’impulsar un gran nombre d’activitats de molt diversa índole: culturals, socials, esportives, infantils, lúdiques… que faran que, amb la col·laboració de les associacions, clubs i entitats locals, el nostre poble continue més viu que mai.

Obres del dia a dia

A més dels projectes de gran envergadura, també tindrem molt presents eixes xicotetes obres del dia a dia que serveixen per a fer la vida més fàcil i agradable a la ciutadania.

He de dir, així mateix, que, amb una clara voluntat de consens, hem inclòs propostes aportades pels grups de l’oposició.

Gràcies a una gestió econòmica eficient i responsable, que ens va portar la passada legislatura a liquidar tot el deute de l’Ajuntament, podrem sol·licitar un préstec per a impulsar alguns dels ambiciosos projectes esmentats. Amb el compromís, això sí, de seguir la senda de responsabilitat econòmica que caracteritza a aquest Govern i amortitzar-lo en la major brevetat possible.

Una altra cosa de la qual em sent molt orgullós és de la capacitat del meu equip per a mobilitzar-se, tocar portes i aconseguir ajudes, la qual cosa ha possibilitat que, del total del capítol d’inversions, 5,6 milions --pràcticament el 60%-- vinga subvencionat per diferents administracions.

Tot això també ens ha permés abaixar els impostos. Els veïns i veïns de l’Alcora pagaran en 2024 un 10% menys d’IBI.

Com a principal instrument de l’acció política, hem elaborat un projecte pressupostari que donarà resposta als desafiaments actuals del nostre poble, garantirà la prestació d’uns serveis públics de qualitat i atendrà les necessitats socials.

Un pressupost perquè l’Alcora avance amb pas ferm.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló