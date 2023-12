Querido/a lectora, hay imágenes y circunstancias que explican la realidad mejor que si tratas de razonarla con palabras. En ese sentido, el otro día tuve una vivencia que detalla el modo en el que ahora están el PP y Vox, las derechas políticas y sociales. Les cuento: la semana pasada y en uno de los almuerzos que solemos celebrar por estas tierras, había dos amigos que sin militar en ningún partido, transitan en posiciones políticas diferentes. Uno está más cerca de la izquierdas nacionalistas y, el otro, de las derechas.

Bueno pues, en el posalmuerzo, cuando sobre la mesa estaban los cafés, el acordeón y la guitarra, el que suele ir por la zurda dijo, con ánimo de provocar, de romper la monotonía y de crear jolgorio, que «desde el 25 de abril de 1707, desde la batalla de Almansa, el País Valencià, Cataluña… son territorios invadidos y ocupados. Por lo tanto, si en el caso de Cataluña el Estado español no va a permitir la independencia, el hecho de que se conceda la amnistía a cambio de evitar la vía unilateral me parece bien porque puede ayudar a normalizar la situación y a convivir en paz sin exageradas divisiones y confrontaciones». El otro, aun sabiendo que lo de los países invadidos y ocupados era una broma que solo buscaba excitarlo, no se pudo aguantar y, alarmado, empezó a gritar libertad y a cantar La Estaca de Lluís Llach. ¡Sí! Con una mano tenía el teléfono con la imagen de Pedro Sanchez y, al tiempo, rememorando la vieja cantinela compuesta contra un dictador, llamaba a tirar todos de un lado y de otro hasta que nos pudiésemos liberar de Sánchez.

Querido/a lector/a, así ocurrió y así lo cuento. Pero reconozco que entre las dos posiciones, hoy me preocupa más la del de derechas. Posiblemente, porque yo no cuestiono la idea que pueda tener cada uno, sino el método, y la propuesta del de derechas, la de hacer fuerza para tumbar está lejos del diálogo y de la democracia, de reconocer el gobierno legítimo y la mayoría parlamentaria. Es una especie de, por el poder, cualquier cosa vale.

Analista político