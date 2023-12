Avui comença l’Advent, temps de preparació per a la vinguda del Senyor. Quan la nostra vida ens diu que ja no podem esperar res de nou, que estem vivint moments complexos, amb països en guerra, arriba l’Advent i ens recorda que és cada dia que hem de restar oberts a la novetat: el Senyor vindrà! Quan ens deixem vèncer pel desencís, arriba l’Advent i amb ell el missatge de la Paraula de Déu que ens fa reflexionar sobre com i amb quina actitud esperem el Senyor.

Avui també comencem un nou Any Litúrgic. Cada any, quan arriba el primer diumenge d’Advent, tornem a obrir el Missal per la primera pàgina. I cada any durant l’Advent fem nostra aquesta breu jaculatòria amb la qual es clou el llibre de l’Apocalipsi: «Veniu, Senyor Jesús» (Ap 22,20). Us convido a fer-la nostra en aquestes setmanes prèvies a Nadal. Podem dir-la en iniciar la jornada, i repetir-la sovint, abans de les reunions, de l’estudi, del treball: «Veniu, Senyor Jesús». Una oració breu, però que neix del cor.

Invoquem el Senyor, dient-li: Veniu, Senyor Jesús, us necessitem. Vós sou la llum del món: desvetlleu-nos del somni de la mediocritat, desvetlleu-nos de l’obscuritat de la indiferència davant la guerra.

Veniu, Senyor, a casa nostra. No sabem què trobareu a les nostres llars. Tal vegada hi trobareu compromisos viscuts a mitges, neguits, dubtes sense resposta, manca de pau profunda i serena… De fet, ens demaneu per part nostra molt poc: acollida, estimació, mans obertes. I vós, Senyor, sou qui ens porteu joia i pau.

En aquesta primera setmana de l’Advent volem estar a punt per esperar-vos i rebre-us amb alegria. Certament, les nostres mandres i les nostres pors ens tenen adormits. Però, comptant amb la vostra gràcia volem mantenir-nos en vetlla, ben desperts, perquè vós ens porteu la llum més clara, la pau més profunda i l’alegria més veritable. Veniu, Senyor Jesús! Veniu Senyor Jesús! H

*Bisbe de Tortosa