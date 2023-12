M’agrada fer esport. És un fet molt conegut i seguiré fent-ho saber sempre que puga, perquè promoure els beneficis de l’activitat física és positiu per a la societat. Practicar activitat física és guanyar en salut. Per això si estic orgullosa d’un dels canvis que ha impulsat l’Ajuntament des de 2015 és de l’aposta per l’esport. Veníem d’un temps en el qual pràcticament tota l’oferta esportiva de la Vall era privada. I hem passat a un model que democratitza la pràctica de l’esport i el fa accessible a tots els vallers i valleres a través de les activitats municipals.

Ara tenim un projecte esportiu municipal i això es veu en les xifres. En la temporada 2022-2023 es van expedir 2.630 carnets esportius. Per a la temporada 2023-2024, que va començar entre setembre i octubre, ja són 2.074 les expedicions de carnets esportius. Fins a novembre, la recaptació d’enguany per este concepte és de 64.735 euros. La inversió en reposició, manteniment i condicionament d’instal·lacions esportives municipals ha sigut de 369.810 euros, incloent-hi la construcció de la nova pista de ciclisme i la reforma del poliesportiu.

Si analitzem estes dades veiem que quasi se sextuplica la recaptació del carnet esportiu. I són xifres només d’inversió en instal·lacions, ja que no es tenen en compte les despeses de les activitats i tallers que ofereix la Regidoria d’Esports i el personal que les imparteix. Esta programació esportiva municipal s’ha ampliat considerablement en els últims anys, amb l’objectiu de posar l’esport a l’abast de totes les persones que vulguen practicar-lo per a tindre una vida més saludable. Parle d’activitats com els grups de running, la gimnàstica de manteniment, el condicionament físic, el ioga, el tai-txí, la zumba, l’esport escolar o els tallers d’Estiu Esportiu, entre altres. I la intenció enguany és seguir ampliant l’oferta amb nous programes per a millorar la salut a través de l’exercici físic.

Perquè des del govern municipal ens ho creiem i sabem que treballar per una ciutat més saludable és treballar perquè els vallers i valleres tinguen una major qualitat de vida. I eixa és una de les nostres prioritats, com estem demostrant amb fets.

L’última actuació

important ha sigut la rehabilitació integral de l’ala sud del poliesportiu municipal, que en 10 dies estarà completament acabada. De fet, les obres en la zona de la pista ja han finalitzat i este cap de setmana els clubs que l’utilitzen ja han pogut jugar els seus partits oficials. Les millores fetes suposen sobretot complir l’actual normativa de seguretat antiincendis. És una qüestió fonamental per a garantir la seguretat dels usuaris i del públic si es produeix un incident.

Per això hem ignifugat les bigues de la coberta per evitar l’expansió del foc, hem instal·lat cisternes per a poder disposar d’aigua immediatament en cas d’incendi i també tenim un nou generador elèctric, que per exemple permetria mantenir la llum de l’edifici davant una emergència mentre s’evacua el pavelló. A més, també es crea una nova eixida d’emergència en redistribuir els accessos i l’espai de consergeria, recepció i magatzems.

Important també és que dotem d’accessibilitat a tot l’edifici, ja que s’han habilitat zones en les dues graderies perquè les persones amb diversitat funcional puguen assistir com a públic. Els vestuaris i els banys d’esta ala sud també es fan accessibles i es renova tota la xarxa d’aigües per a acabar amb els problemes històrics d’humitats i males olors que patien. Finalment, hem millorat els espais de magatzem que utilitzen els clubs i hem renovat el sistema elèctric.

Eren unes obres molt necessàries i molt reivindicades, que completen les que ja es van fer en l’ala nord. Igual que també era molt demandada la construcció d’una pista de ciclisme perquè els xiquets i xiquetes puguen iniciar-se en este esport tan bonic. Són les dues grans inversions que hem realitzat enguany en l’àmbit esportiu i es sumen a les que hem fet en els últims huit anys: substitució del tartam de la pista d’atletisme, millores en els camps de futbol de la Moleta i nova gespa artificial en l’Estadi José Mangriñán, nou skate park… I en l’horitzó immediat la construcció del segon pavelló poliesportiu, un anhel de la ciutat que anem a fer realitat perquè la Vall siga la ciutat de l’esport.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó