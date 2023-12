"No es lo mismo predicar que dar trigo". El PP critica duramente a Sánchez por decir que hay que levantar un muro entre los que se hacen llamar a sí mismos progresistas --Sánchez y sus socios-- y los reaccionarios de la derecha y extrema derecha --como llama a PP y a Vox--. Pero ayer, con la constitución de las comisiones en el Congreso, quedó demostrado que PP y PSOE son las dos caras de una misma moneda.

Este lunes ambos partidos demostraron que habían llegado a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios para dejar a Vox fuera de la composición de las mesas de las 31 comisiones del Congreso, no ya de la presidencia sino también de las dos vicepresidencias y dos secretarías para cada una de ellas. A esto se le llama coloquialmente repartirse el botín. Todos los grupos parlamentarios excepto Vox (tercera fuerza política de España) entran en los órganos de gobierno de las comisiones.

Colmo del trapicheo

El PSOE ha conseguido 16 presidencias; el PP 10; Sumar 6; ERC 2; Junts 1; y el PNV 1. Conviene recordar aquí, y esto es ya el colmo del trapicheo, que tanto ERC como Junts y PNV necesitaron escaños del PSOE y Sumar para formar Grupo Parlamentario propio, pues con los suyos no eran suficientes.

Es lamentable que el PP no quiera apoyar ni saber nada de Vox, pese a que somos el único partido que le puede apoyar y que le está apoyando para formar gobiernos en auntonomías y ayuntamientos. Pero es aún peor que los azules convoquen el domingo manifestaciones contra Pedro Sánchez, contra la ley de amnistía y los pactos con sus socios y, al día siguiente, pacten con Sánchez y los separatistas el reparto de las comisiones en el Congreso. Esta es la hipocresía del PP.

Vox ha estado siempre con la mano tendida hacia el PP, porque así lo quieren más de la mitad de los españoles, pero parece que a ellos les interesa más marcar distancias y tratar de fagocitar a una fuerza política que ha llegado para espabilarles y obligarles a que cumplan con sus promesas electorales. Vox no miente, no engaña, Vox es transparente y nos debemos a esos a tres millones de españoles que han confiado en nosotros y a quienes no vamos a defraudar nunca.

Diputado de Vox en el Congreso por Castellón