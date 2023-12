Per a mi, com bon net del carrer Amunt, el 6 de desembre és una data ben assenyalada, el dia gran de les festes de Sant Nicolau, i toca, per orgull de genealogia, acudir a les festes de carrer, i retrobar-se amb família, les amistats i el veïnat.

De ben xicotet, amb els meus cosins Alejandro i Sergi, anàvem a tocar la campana, una qüestió que requereix coordinació i tècnica si vols, i nosaltres volíem, que gires molt ràpidament i que sonarà ben fort. Ara he de dir que han substituït la cadena que feia girar la campana, per un interruptor, i la meua infància sembla encara més lluny.

Pas del sant

En la meua família mentre alguns parents ixen en la processó, d’altres es queden a la porta de la nostra casa a veure com passen ells i el sant, la meua mare, és de les segones, i encara que la seua amiga de la infància, Tona, li ha demanat mil vegades que l’acompanye en la processó i els puc assegurar que li faria molt feliç, la meua mare no cedirà, ella sent i viu la festa veient passar al sant, i jo he de dir-los, que soc del grup de la meua mare.

Des de fa uns anys, a la festa no puc estar tot el que voldria, l’obligació de regidor em feia anar al concert de la Banda Municipal de Castelló, que l’Acord del Grau, vam començar a celebrar pel dia de la Constitució. I sí, han llegit bé, va ser l’Acord del Grau qui vam encetar aquests concerts en aquest dia assenyalat. Abans, amb el govern del PP, les celebracions del dia de la Constitució tenien algun acte protocol·lari, però res com allò que organitzava la regidoria de Cultura de Verònica Ruiz.

Una festa que hauria de ser de totes i tots, i també servir de moment de reflexió, sobre allò que cal canviar, actualitzar o reformar, però que per desgràcia, aquest any, ja ho hem vist, no serà així.

No serà així, perquè l’alcaldessa, Begoña Carrasco, no sap diferenciar el que és un acte de partit i el que és un acte institucional. Contínuament demostra que abans de defensar els interessos de Castelló, defensara a Carlos Mazón i al PP. I ella, va decidir convertir un acte institucional, en un acte partidista contra la investidura del mes passat, i per això Compromís no vam acudir ahir al mítin de la senyora Carrasco. La ciutat no es mereix una alcaldessa així.

*Portaveu Compromís a l’Ajuntament de Castelló