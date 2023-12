Política didáctica para los ciudadanos

Desde este artículo de opinión quiero reivindicar la didáctica como herramienta que nos enseñe a comprender la política y a descifrar los entresijos que mueven las cuerdas los políticos a la hora de tomar decisiones. Sólo la información da la suficiente libertad a los ciudadanos para apoyar a un líder o lideresa, y sus equipos de trabajo.

Ayer celebramos la Constitución española, aunque muchos de nuestros compatriotas dejaron la celebración en que disfrutaban de un día de fiesta nacional, sin saber muy bien de qué más hablaban los telediarios. Muchos por dejadez, desafección política y otros por ignorancia. Pero, ¿de qué tipo de ignorancia estamos hablando? Yo se lo diré. De esa que se busca intencionadamente por los propios políticos, sus partidos e incluso los gobiernos.

Porque teniendo al pueblo sumido en el engaño, es más fácil que nos dirijan y gobiernen. Sí, yo me incluyo en este saco porque aunque ahora soy política, nada más ni nada menos que alcaldesa de un pueblo maravilloso como es Oropesa del Mar, tengo memoria, y antes fui ciudadana anónima y recuerdo los canales de información y el hilo de datos, argumentos y explicaciones que, como ciudadana, llegaban a mi casa a través de prensa y televisión: muy poquita y sesgada. Y sólo nos falta ahora sumar las redes sociales. Aún en algunas se describen situaciones y circunstancias pero las que más mueven los jóvenes, fotos y mensajes cortos, no sea que nos exploten las neuronas, no sea que pensemos más de la cuenta.

Ahí quiero ver yo a los políticos de altura, intentando dar explicaciones y defender sus postulados. Y ahí veo a los políticos más mediocres que tenemos en este país, en esta provincia y en este pueblo, Oropesa del Mar, con afirmaciones que pretenden sentar cátedra y que a sabiendas lanzan desde las verdades a medias o la manipulación de la información, tratándonos de idiotas.

La política es didáctica

¿Para cuándo los políticos dejarán de intentar convencer para vencer a través del engaño? Hace unos días escuché a Jordi Cañas, portavoz nacional de Ciudadanos, decir: «Para mí, la política es didáctica». Y qué razón tiene. Que la didáctica actúe para hacernos libres, para desenmascarar al político o la política que es humo, y que utiliza las medias verdades para manipular la opinión de sus vecinos. Es esencial explicar de quién son las competencias de un Ayuntamiento o qué bien resultaría que nuestros vecinos conocieran el procedimiento que rige a un equipo de gobierno municipal, o conociera las delegaciones que otorga una alcaldesa a una concejala de Hacienda, por ejemplo, y cuáles son las tareas y obligaciones de una y otra. Quienes nos movemos en el centro liberal, apostamos por educar en Política y estamos dispuestos a hacerlo. Contra la manipulación, más didáctica e información.a nacido la Política didáctica para el que quiera saber más de su sociedad, de su ciudad o su pueblo. Esa es mi apuesta también para Oropesa del Mar.

*Alcaldesa de Orpesa