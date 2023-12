Querido/a lector/a, la semana pasada, un amigo me hizo llegar un Whatsapp en el que se conmemoraba el 40 aniversario de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. Circunstancia que, inevitablemente, me provocó el recuerdo de todo el proceso legislativo y de la aprobación. Aunque eso sí, también reviví algo que dijo el maestro Joan Manuel Serrat el día que, en la plaza de toros de València, dio su último concierto público y se despidió de su fiel y sensible parroquia. Me refiero a que ha pasado tanto tiempo, 40 años, que a veces uno no sabe muy bien si lo que recuerda y cuenta ocurrió tal cual o, simplemente, ha sido modificado por lo que uno deseaba que fuera. En todo caso, lo que voy a comentar no necesitará de un relator que lo certifique. Digo pues, que aquellos momentos los siento como históricos y de gran esfuerzo y nobleza política por parte de las izquierdas presentes en Les Corts Valencianes (PSPV-PSOE, PCPV-PCE).

Sin fisuras Histórico, porque aunque abusamos de ese concepto y elevamos a esa categoría situaciones que solo son excepcionales, en este caso la decisión, la ley, tenía esa dimensión trascendental. Se ejercía el derecho y el deber de recuperar un patrimonio cultural y seña de identidad esencial que (bajo diferentes formas) había estado sometido durante los últimos trescientos años y, al tiempo, se situaba, como lengua oficial y en condiciones de igualdad con la otra lengua, con el castellano. Aspiración que solo era y es posible, y de ahí el título, fomentando el uso y la enseñanza. Pero no todo acaba ahí, y si hablo de esfuerzo y de bondad por parte de la izquierda, es porque siempre, en comisión y en pleno y hasta el último momento, se negoció con generosidad y se buscó la posibilidad de que la ley y el valenciano salieran como ley y lengua con el respaldo de todos, sin fisuras. No fue posible. La derecha no la respaldó aunque, uno a uno y en privado, sus diputados querían votarla y pedían disculpas. Por cierto, 40 años después la derecha no ha cambiado y sigue deteriorando el valenciano. Analista político