Abans d’ahir, divendres 8 de desembre, vam celebrar amb molt de goig la solemnitat de la Immaculada Concepció de la benaurada Verge Maria. Enmig d’aquest temps d’Advent, tot esperant la vinguda del Senyor, la contemplem a ella, la noia senzilla de Natzaret, la plena de la gràcia, alliberada del pecat. La festa de la Puríssima, molt viscuda a les nostres parròquies, és alegre i consoladora, però exigent. En mirar la Mare de Déu, mirem-nos a nosaltres mateixos. En aquests dies d’Advent, temps litúrgic marià segons el Papa Sant Pau VI, mirem de disposar d’estones de silenci i recés. I davant una imatge o d’una icona de la Verge Immaculada, podem adreçar-li aquesta pregària:

Santa Maria, Verge Immaculada, Verge del silenci, ensenyeu-nos a escoltar la Paraula que, dia rere dia, és vora nostre. Ensenyeu-nos a distingir l’única Paraula entre les nombroses paraules buides.

Santa Maria, Verge Puríssima, Verge del sí, ensenyeu-nos a estar sempre a punt per al bé, sempre disponibles contra tota por que ens bloquegi. Ensenyeu-nos la fe, que brilla en la foscor del misteri i que respon: «faci’s». Ensenyeu-nos a creure que res no és impossible per a Déu.

Santa Maria, Verge Immaculada, Verge de la vida, formeu en nosaltres el fruit del vostre ventre, Jesús, per tal que la Paraula es faci carn també en nosaltres, i per tal que puguem convertir-nos en missatgers de l’esperança per a altres.

Santa Maria, Verge Puríssima, concediu-nos el do de la vostra mirada immaculada per tal de tractar i mirar les persones amb respecte i reconeixement, sense interessos egoistes o hipocresies. Concediu-nos el do del vostre cor immaculat, per estimar sens mida, sense segones intencions, sinó cercant el bé de l’altre. Concediu-nos el do de les vostres mans immaculades, per tocar amb tendresa -com recorda el Papa Francesc- la carn de Jesucrist en els germans pobres, en els malalts, en els descartats i desvalguts. Amén.

Bisbe de Tortosa