Que este país va a pique, o que le quedan cuatro telediarios es algo que ya pensamos prácticamente más de la mitad de los españoles, mientras que casi la otra mitad no sabe o no contesta. Y no solo se ve esa tendencia de caída libre, cuesta abajo y sin frenos, por la dichosa ley de amnistía que nos ha caído como espada de Damocles, que es una más de esas traperías a las que nos tienen acostumbrados aquellos que nos tratan como moñigos. Pues bien, hay mucho más que contribuye al deterioro de nuestro Estado de Derecho o al estado del bienestar de nuestra sociedad, como un espacio en el que convivir pacíficamente, pero con los medios necesarios para conseguir el pleno empleo que nos permita desarrollar nuestro proyecto de vida en el lugar que hayamos decidido elegir para ello.

Pues bien, conseguirlo pasa porque las Administraciones públicas hagan bien su trabajo. Tanto las entidades locales como diputaciones y conselleries en el caso de la Comunidad valenciana. Parte de la ecuación somos, por un lado, los políticos, nuestras iniciativas, empuje y trabajo; por otro lado, los agentes locales del territorio como empresas, asociaciones, universidades y trabajadores, y también, como piezas fundamentales para que todo salga adelante, los funcionarios públicos, interinos, de carrera e incluso estatutarios y laborales con relación laboral con las Administraciones públicas. Y ahí es donde la matan. Tres millones de funcionarios En España somos casi tres millones de funcionarios, yo también lo soy, puesto que soy profesora en las Escuelas de Arte y Superior de Diseño de la Comunidad Valenciana en la especialidad de Organización Industrial y Legislación. Muy a mi pesar, he de decir que el sistema falla; gozamos de estabilidad laboral, que da mucha paz y sosiego a la hora de trabajar, pero no todos nosotros somos conscientes de esta circunstancia que deberíamos devolver trabajando con responsabilidad y no perdiendo de vista el objetivo de servicio público al resto de ciudadanos, que son quienes nos pagan cada mes. Y es que en este país hemos pasado de la presunta corrupción de la clase política, a la presunta corrupción del funcionariado. Y añado: dictadura del funcionariado. Este artículo es para reflexionar. Hay que darle una vuelta a todo esto. Estamos en manos de muchos funcionarios que, sabiéndose casi intocables, abusan del tiempo ocioso, de las bajas médicas, les puede el desinterés de lo que pase en el pueblo en el que trabajan por su mínima implicación en los expedientes, o en la hacienda de miles de familias por su desidia, lentitud, o falta de reciclaje laboral. Gracias a Dios, he de decir que no todos estamos en esa misma línea, pero hay demasiadas manzanas podridas impartiendo burocracia del siglo XIX y defraudando a sus conciudadanos. Pensemos y actuemos. Alcaldesa de Oropesa del Mar