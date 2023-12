Cuesta huir del tópico cuando hablamos de las expectativas. Que pueden fastidiarnos el disfrute es algo que todos sabemos bien. Vas al cine esperando encontrar una obra maestra y te topas con el Napoleón de Ridley Scott. Ocurre también al contrario: crees imposible despertar interés en otra persona que te atrae y acaba convertida en tu pareja para toda la vida. En fin, que si nos ilusionamos demasiado tal vez acabemos sumidos en una profunda tristeza; si por el contrario lo vemos como quimérico solo podemos llevarnos una sorpresa agradable. Como los inversores bursátiles, descontamos las previsiones a la hora de valorar los resultados.

De todo esto se deduciría que mejor no entusiasmarnos demasiado con nada y hacerse el remolón a la hora de pedirle a la vida que nos sea favorable. Y de ahí pasamos directamente al hecho de que, y perdonen la expresión, vaya mierda de existencia la nuestra si hemos de esperar siempre lo peor para así alegrarnos de lo sucedido.

Agorero

Caramba, suena duro, pero también real. Y no sé yo si voy a poder refutarlo. Empíricamente me niego a tener que ser un agorero para que las sorpresas siempre vengan en positivo. Me desagrada incluso el hecho de pensar que el único modo de acabar sonriendo es empezar con malos humos. ¿Dónde queda el entusiasmo entonces? ¿Qué hay del pensamiento positivo, de la ilusión a priori que tantas veces nos mueve a desempeñarnos de una determinada manera?

Recuerdo al genial —y desgraciado— Edgar Allan Poe: «La vida real del hombre es feliz principalmente porque siempre está esperando que ha de serlo pronto». Qué tristeza destila esta frase, ¿verdad? Puro horror. Nos coloca delante de la estupidez: de adultos solo son felices los tontos —no sé de quién es la frase; yo la oí por primera vez en boca de uno de los escritores más interesantes de nuestra provincia, Luis Rodríguez—. A mí al menos me impresiona y me deja, como quien dice, a los pies de los caballos. Supongo que porque la siento certera.

¿Preferimos ser estúpidos felices o inteligentes desgraciados? Lo más doloroso es que hay que elegir. La buena noticia, sin embargo, es que la vida resulta tan polifacética y compleja, con tantas aristas, que la elección no sirve para todos los casos sin excepción. Podemos ser unos tontos alegres y distendidos mirando un partido de fútbol, y luego, en otro momento, en un aspecto vital distinto y más importante, justo lo contrario. Sueno hoy agorero, melancólico, incluso funesto. Quizá estos días, más que nunca, piense que la vida cotidiana no necesita tanto de la felicidad y la alegría como los anuncios de la tele y los libros de autoayuda nos quieren imponer. Igual con pequeñas dosis nos podemos mantener a flote, como un veneno inoculado en raciones que absorbido así se convierte en medicina.

De bajón

¿En serio estoy hablando de la felicidad como de un veneno? Bueno, igual hoy sí estoy un poco de bajón. ¿Motivo? Ninguno en especial; las cosas me van bien en todos los aspectos, solo que, a veces, en las madrugadas cuando escribo esto aflora un Carlos que a mí mismo me cuesta reconocer. Es una de las virtudes de esta columna, escribir en general: conocernos y ver rincones de nosotros mismos apenas explorados. A veces son oscuros, tétricos; otras resultan luminosos y reconfortantes. Indagar en nuestro ser tiene que ser bueno, a pesar de que en ocasiones no nos guste demasiado lo que vemos. Siempre, dicen, es mejor sacar a la luz un aspecto desagradable que tratar de esconderlo. Aunque, en verdad, yo no lo tengo tan claro, si quieren que les sea sincero.

Editor de La Pajarita Roja