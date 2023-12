Anem avançant en el nostre camí cap a Nadal, un camí de joia i esperança. Avui, tercer diumenge d’Advent, la litúrgia ens convida a intensificar l’alegria i agraïment davant el misteri del naixement del Fill de Déu, per al qual ens estem preparant. Ens trobem en el diumenge anomenat Gaudete, que s’inspira en el que diu Sant Pau en la seva carta als cristians de Filip: «Viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu contents. El Senyor és a prop» (Flp 4,4). Som convidats a compartir i irradiar al nostre voltant l’alegria de la trobada amb el Senyor.

Quan fa sis anys vaig haver de cercar un lema episcopal, escollir «Serviu el Senyor amb alegria» (salm 99,2). I vaig considerar que aquell servei per al qual em cridava el Senyor no era sols una crida per a mi, per tal de servir-lo únicament jo a Ell, sinó que vaig desitjar que es convertís en un lema eclesial, comunitari, sinodal, de fe compartida, de servei joiós compartit. L’antífona diu «serviu», no diu pas «serveix». Diu «serviu», tots i totes, fraternalment, jo amb vosaltres, i vosaltres amb mi, tots ben units servint el Senyor, especialment en els seus predilectes: els malalts, els febles i afeixugats per qualsevol circumstància, els pobres i necessitats. Tots al servei del Senyor, i amb alegria. Una alegria no pas provocada únicament per unes circumstàncies favorables o per un tarannà optimista. És l’alegria que mai ningú no ens podrà prendre, la joia que neix del viure en l’amor del Pare, el goig que neix del cor del qui lloa el Senyor perquè viu l’alegria de ser seu, tot seu.

Tant de bo mostrem al món la veritable alegria d’haver trobat Jesús, d’haver experimentat l’amor gratuït de Déu que ens perdona i confia en nosaltres per difondre arreu l’alegria de l’Evangeli, com a deixebles seus missioners. Tot l’Advent és una crida per despertar-nos del somni de la rutina i renunciar a la mediocritat, deixar la tristesa i descartar el desànim. Visquem contents en el Senyor.

Bisbe de Tortosa