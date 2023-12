Aquests dies han tingut lloc la major part dels actes oficials de graduació de les diferents titulacions a la Universitat Jaume I. Representen la culminació d’una etapa però, veritablement, no són més que un punt i seguit en les vides, il·lusions, projectes i formació d’aquests joves que han passat, en els últims anys, més temps a l’UJI i amb els companys i companyes que a casa pròpia i amb les seues famílies. Durant l’acte de graduació, els més de 2.000 nous graduats i graduades i prop de 4.000 familiars han sentit emoció mentre pujaven a l’escenari del Paranimf i se’ls imposava la beca, però potser també una mica de vertigen… El que era futur ja és present i cal pensar-lo novament, el repte és continuar construint-lo.

En la construcció d’eixe nou futur, l’UJI pot seguir sent una cooperadora necessària. El vincle amb la que ha estat i seguirà sent la seua Universitat és una realitat amb el Programa AlumniSAUJI, el projecte de la nostra Universitat per qui ha sigut estudiant i també per a qui, sense haver estudiat a l’UJI, se sent tan proper que l’amistat és la seua forma de ser UJI.

El Programa AlumniSAUJI és una proposta cogestionada per la Universitat Jaume I i la Societat d’Amics i Antic Alumnat de la Universitat Jaume I (SAUJI). El 2014 ambdues van decidir sumar esforços en la construcció i desenvolupament d’aquest programa. La SAUJI, associació sense ànim de lucre, va nàixer el 2001 per iniciativa d’antic alumnat, de professorat i de la societat de Castelló, amb l’objectiu d’establir ponts entre eixa societat i la Universitat i canalitzar les seues iniciatives, la participació i el sentiment de vinculació i pertinença a l’UJI. En aquesta trajectòria de més de vint anys, de la mà del seu president, José M. Arquimbau, i l’equip de professionals que la conformen, la SAUJI s’ha consolidat com a entitat representativa, tant dins com fora de la Universitat, i continua treballant ara amb el projecte comú AlumniSAUJI, per a aconseguir els seus objectius inicials.

Espai de trobada

Avui, el programa AlumniSAUJI és un espai de trobada per als més de 60.000 antics i antigues alumnes que han passat per la Universitat Jaume I des de la seua creació, i també per a totes aquelles persones que no han estudiat a l’UJI però que la senten com a pròpia i volen mantenir una relació activa amb la institució. Actualment, els més de 32.000 membres que pertanyen a AlumniSAUJI continuen formant-se i desenvolupant habilitats professionals i socials, troben noves oportunitats laborals i, sobretot, fan xarxa. Perquè ser AlumniSAUJI és formar part d’una comunitat on compartir experiències i posar en valor la trajectòria professional i personal, on fer networking, on celebrar trobades per a retrobar-se amb antigues amistats i companys i companyes de l’UJI i compartir el que ara és el seu present.

Ser AlumniSAUJI significa continuar sent UJI a través de les seues accions, activitats i projectes. Entre altres, en el context de la formació continuada, s’ofereixen per als alumni cursos, tallers i jornades pensades per al reciclatge i l’ampliació de coneixements per a la millora professional i personal. A més, els membres d’AlumniSAUJI gaudeixen de descomptes en la formació permanent i en les propostes de postgrau propi que ofereix l’UJI. Pel que fa a l’ocupació, a través de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) de l’UJI, els alumni compten amb orientació professional, seminaris web i workshops, agència de col·locació UJI, beques i ajudes.

Premium

Els membres AlumniSAUJI poden decidir unir-se amb la modalitat Premium. Més de 5.000 dels 32.000 membres són AlumniSAUJI Premium. La quota anual (30 euros) els permet gaudir de serveis exclusius, descomptes i accés a les instal·lacions de l’UJI. Però, sobretot, ser Premium significa fer un pas més enllà i oferir suport a la Universitat per tal de teixir una xarxa alumni potent que, fins i tot, dona suport a l’estudiantat que encara ho és amb beques i formació.

Ser Premium és la millor forma de fer realitat la integració i la participació de l’antic alumnat i els amics i amigues de l’UJI en la vida universitària. Fer sentir la veu dels alumni és un impuls i una eina de millora per a la mateixa Universitat.

Entre els membres Premium cal destacar aquells que fa més de vint anys que en formen part i han estat donant suport a l’UJI. Són els nostres Incondicionals Alumni. Precisament enguany, sota el bon fer de Nuria Artola, tècnica del programa a l’Universitat Jaume I, va tindre lloc el primer acte de reconeixement als 138 Incondicionals Alumni per part de la rectora, Eva Alcón, en el marc de les activitats de reforç del programa.

Alumni Destacats

En aquesta línia, va tindre lloc el nomenament dels Alumni Destacats, persones i institucions de reconegut prestigi i vinculació amb l’UJI que ofereixen manifestament el seu suport a AlumniSAUJI. En aquesta edició van ser l’escriptora Rosario Raro, els fundadors de l’empresa tecnològica Cuatroochenta, Alfredo Cebrián i Sergio Aguado, i la periodista i divulgadora científica Rocío Vidal (la Gata de Schrödinger).

En definitiva, mantindre vives antigues relacions i afavorir-ne de noves, estar a l’aguait de tot allò que es fa a la nostra Universitat, treballar junts per la renovació i millora constant de l’UJI, així com contribuir amb el nostre treball i activitats a una societat culturalment capaç, justa i més lliure i solidària, són els objectius d’aquesta xarxa de relacions personals i professionals que és AlumniSAUJI. T’encoratgem a formar-ne part per a continuar sent i fent UJI.

Vicerectora de Cultura, Llengües i Societat