Hace unos días me enteré de que, en categoría juvenil, un equipo de fútbol de Vinaroz se ha quedado fuera de la competición porque sus jugadores no han podido cumplimentar la ingente cantidad de papeleo requerido. Al tratarse de hijos de inmigrantes en situación irregular, aunque escolarizados, los chavales no han obtenido ficha federativa (o como coño se quiera llamar al documento en cuestión).

Fíjense en lo absurdo de la situación, queridos lectores. Se trata de chavales que han ido al colegio, al instituto, viven aquí, sueñan aquí, lloran y ríen aquí, y el día de mañana trabajarán aquí, se casarán aquí y tendrán hijos aquí. Pero no pueden jugar al fútbol en un equipo juvenil de aquí porque el papeleo, la burocracia, se lo impide. Imagino que alguien, algún cerebro pensante de esos que tenemos por el país, ha decidido que es mejor que estos chavales pasen las tardes por ahí, en plazas, parques y jardines, matando el tiempo. Porque claro, todos sabemos que eso es muchísimo mejor que ir a entrenar, ¿verdad? ¡Dónde va a parar! Alguien, algún genio del exceso de papeleo, ha decidido que es mejor que esos chicos también pasen el fin de semana por ahí, en plazas, parques y jardines, antes que compitiendo. Absurdo Porque la práctica del deporte resulta peligrosísima para la juventud, ¿verdad? Es todo tan absurdo que duele solo de pensarlo. Como sociedad nos podemos dar el inmenso regalo de una administración pública eficiente, pero en lugar de eso nos hemos impuesto el inmenso castigo de una administración púbica ineficiente, gigante, excesiva, absurda y peligrosa. Agigantada. Todos sabemos lo que se sufre al ir a tramitar cualquier papel, pero, al menos, tardando más o menos se termina logrando el objetivo. Sin embargo en este caso el absurdo burocrático se ha impuesto. Un mal paso, muy malo, para el futuro social de este país. Escritor