Un únic gràcies es queda curt. Ximo Puig ha sigut un president que ha complit amb la Vall. És una afirmació inqüestionable. Perquè tres dels projectes més importants per al present i el futur de la nostra ciutat porten el seu segell: el pont de connexió entre els polígons industrials, el nou col·legi Rosario Pérez al barri Carbonaire i l’arribada de la multinacional Stadler de fabricació de trens i locomotores. Tres realitats que ens fan mirar endavant amb esperança i amb optimisme.

Puig ha sigut el president que va tornar la reputació a la Comunitat, superant l’estigma dels governs de la corrupció del PP. També qui va fer una clara aposta per la justícia social fins a ser el territori que més ha reduït la desigualtat en els últims anys. La seua gestió de la pandèmia va ser modèlica i va salvar moltes vides. L’arribada de Volkswagen a Sagunt ha sigut una fita històrica de la qual encara no imaginem la seua repercussió. I l’ocupació ha sigut punta de llança del seu govern, amb xifres de rècord en l’afiliació a la seguretat social.

És el fruit d’un treball que quedarà. Per a mi ha sigut un honor que Ximo Puig haja sigut el secretari general del PSPV i el president de totes les valencianes i valencians, governant des de l’honestitat i la humilitat i impulsant un canvi de model que capgirara les nefastes polítiques del PP. Sempre que he necessitat la seua ajuda per a millorar la Vall l’he tingut immediatament a l’altra banda del telèfon. Com sempre ha dit, Puig li ha sentat molt bé a la nostra ciutat.

Ara fa un pas enrere perquè el projecte socialista valencià done dos passos endavant. Este pas enrere defineix la seua generositat i la seua forma de ser i de fer durant tots estos anys. Ximo Puig ha mirat en tot moment pel projecte del partit, perquè realment servira per a millorar la vida de la gent. I ara torna a demostrar eixa altura de mires que sempre l’ha caracteritzat, convocant un congrés extraordinari per als primers mesos del 2024 per a elegir a la persona que ocuparà la secretaria general. Ximo Puig ha tingut la responsabilitat d’esperar que passaren les eleccions generals i es conformara un nou Govern d’Espanya, que torna a estar liderat per Pedro Sánchez, per a iniciar este procés de renovació.

Nou lideratge i nou projecte

Ara s’obri un període per a començar a construir un nou lideratge i un nou projecte per a ser l’alternativa al PP i Vox en 2027. Per això cal començar a treballar per a, en menys de quatre anys, guanyar les eleccions autonòmiques i tornar al govern de la Generalitat Valenciana. Els valencians i valencianes ho necessiten, perquè el govern del retrocés és perillós. Molt perillós. La dreta i l’extrema dreta són reaccionàries, sectàries i retallen drets, llibertats i oportunitats.

Ho va dir el dissabte Ximo Puig, que ara és l’hora de la responsabilitat, de la unitat i de la serenitat. És el moment d’un nou lideratge, de noves idees i d’un nou impuls per a recuperar el govern valencià en les pròximes eleccions autonòmiques.

Hem d’estar units per a anar amb més força al 2027. Ho tenim tot de cara, perquè el PSPV no té un problema de credibilitat, de confiança ni d’imatge. En les últimes eleccions vam obtindre el nostre millor resultat autonòmic en 16 anys (200.000 vots més que en 2015). La diferència de vots entre els blocs de l’esquerra i la dreta va ser de 30.000, poc més d’un 1% de percentatge.

Per això hem de ser capaços d’eixir més forts d’este congrés extraordinari. Hem de fer autocrítica i aprendre del passat per a no cometre els mateixos errors. L’objectiu en 2027 és comú. Tenim uns condicionants que fan arribar al PSPV en bona forma a eixa meta: podem fer una oposició forta al govern del retrocés de PP i Vox, anem a construir una alternativa potent i ja estem impulsant la Comunitat Valenciana des de l’acció política al Govern d’Espanya.

Alcaldessa i secretària general del PSPV de la Vall d’Uixó