Llevamos años avisando: el PSOE es amigo de los filoetarras, de quienes justifican el terrorismo de ETA, de sus herederos; ahora, con el pacto entre ambos en Pamplona, algún corto de vista por fin se ha dado cuenta.

Esto es solo un adelanto de lo que probablemente pretende Sánchez: gobernar con Bildu. De hecho, ya lo hace gracias al partido abertzale. Una auténtica y macabra humillación para las familias de los cientos de españoles asesinados en nuestra triste y sangrienta historia reciente que ahora parece que quieren borrar de un plumazo. Pues yo lo digo bien alto: ni olvido, ni perdón para los asesinos.

El PSOE está empeñado en blanquear a Bildu, pero nosotros no lo vamos aceptar. Y mientras blanquean a Bildu, demonizan a Vox. El mundo al revés. Vivimos una situación gravísima para España y Sánchez demuestra que no tiene escrúpulos, ni límite moral, ni político. El PSOE es el socio de Bildu y del separatismo golpista catalán: No hay partido más corrupto, radicalizado y perverso.

Mientras nuestra nación se hunde económica, social y políticamente, mientras asistimos a un escenario lleno de fango y escoria política, vemos como a nivel internacional, Iberoamérica y Europa van girando hacia la derecha. Argentina, despertando por fin con su nuevo presidente, Javier Milei, la esperanza del país, y en Italia con una mujer valiente, Giorgia Meloni, pisando el acelerador. Dos giros a la derecha a los que seguirán otros.

Nuestro líder, Santiago Abascal, ha estado con Milei y con Meloni estos días felicitándoles y animándoles en un intenso tour internacional con visita incluida a Israel, pero, una vez más, se han tergiversado y manipulado sus palabras.

La izquierda radical y sin argumentos aprovechara cualquier metáfora o anécdota para sacarla de contexto y echar porquería sobre sus rivales, en este caso, sobre Vox.

Vox no se ha movido de sus posiciones, sin complejos, sin ningún miedo, y para colmo, tenemos que soportar cómo el tibio PP de Génova, con un Feijóo titubeante, sigue empeñado en acercarse al PSOE antes que a Vox. De locos.

*Diputado de Vox en el Congreso por Castellón