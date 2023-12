La tradición belenística va a más en Castellón. No son pocos los rincones de nuestras casas que asisten a esta costumbre tan arraigada en nuestra cultura que escenifica, a través de figuritas, el bimilenario misterio de un nacimiento. Aunque las formas elegidas son diferentes, el reto siempre es el mismo: crear el ambiente que, pensamos, era el más adecuado para un acontecimiento que viene plagado de perfiles muy concretos.

De las clásicas figuras labradas en barro a las esclerotizadas tallas de Playmobil que pescan en un río de aluminio, me quedo con esos belenes vivientes que se teatralizan durante estos días y que nos llevan a la imaginativa búsqueda de los mejores actores que den vida a los personajes; perfiles que no encontramos solo en Navidad, sino con los que convivimos durante todo el año. Quién no conoce en su entorno a generosos magos; a abnegados padres y madres; a un Herodes que se cree rey, y a su séquito de tiralevitas; quién no ha visto ángeles en permanente anunciación y estrellas fugaces que soliviantan la tranquilidad del pastor; quién no ha coincidido con sumisos borregos o ha claudicado frente a las imposiciones del caganer con el campesino, siempre junto al fuego y ajeno a todo.

Todos caben en ese mundo de los belenes vivientes que nos suelen acompañar a lo largo del año y que, al contrario de los entrañables portales navideños de estos días, no requieren de complicados aperos y turbantes para mostrarnos sus esencias. No es un ejercicio de imaginación, sino de observación.