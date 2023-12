Recentment, al telediari del migdia vam poder vore com a Cisjordània uns franctiradors des de el bàndol israelià assassinen, a distància, d’un tret i a sang freda, dos xiquets palestins de 8 i 14 anys que jugaven al carrer. Els mataren en la llunyania terrenal i moral de l’anonimat. Potser d’eixa manera no havien de rentar-se la sang de les mans. El govern de l’Estat d’Israel ensenya els escenaris i denuncia l’assassinat de mil quatre-centes persones, entre ells, trenta xiquets israelians assassinats per forces irregulars i terroristes el dia 7 d’octubre. El govern de l’estat israelià no diu res dels més de divuit mil persones entre elles més de cinc mil xiquets palestins que ha assassinat amb els bombardejos indiscriminats. Alló, i açò, és una acció terrorista, covard, sanguinària, indigna de gent que a si mateix s’anomenen persones. Com diu Unicef, Gaza s’està convertint en un cementeri de xiquets.

En un article de Miriam Berger, Evan Hill i Hazem Balousha, publicat en The Washington Post, ens conten: «Al nord de Gaza, a l’Hospital Infantil Al-Nasr, les forces d’ocupació d’Israel trucaren als metges instant-los a anar-se’n immediatament, anaven a bombardejar l’hospital. Al departament de prematurs, hi havia quatre criatures molt vulnerables. Necessitaven oxigen; no hi havia respiradors portàtils ni incubadores per a transportar-los. Sense suport vital, no sobreviurien a una evacuació. Els atacs aeris havien tallat el subministrament d’oxigen de la instal·lació. Alhora el director de l’hospital en una conversa telefònica amb un oficial israelià, aquest els va donar garanties de que s’organitzarien ambulàncies per a recuperar els pacients. Van deixar els quatre xiquets amb respiradors, i se’n van anar». Cossos en descomposició Aprofitant la pausa en les hostilitats el periodista Mohammed Balouxa, va entrar a la unitat de cures intensives neonatals. Allí va fer la terrible descoberta. Va trobar els cossos dels quatre recent nascuts en descomposició. Menjats pels cucs. I va decidir fer-ne un vídeo. Aquestes imatges, el govern de Netanyahu no les mostra. Tampoc les dels centenars d’assassinats en la banda Est del Jordà pels colons ultraortodoxos. La certesa és que Palestina se està quedant sense xiquets. I és que, quan algú vol exterminar el que considera una plaga, alló més efectiu, tal i com fa l’exercit d’ocupació israelià, és la solució final: acabar amb la llavor i les cries. Ahir es va commemorar el natalici de l’anomenat rei dels jueus, avui Herodes haguera vençut.