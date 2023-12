Sabía que las palabras del Rey, que en mí surtieron balsámico efecto de aplauso, trocarían en desaire y rabia entre la minoría independentista, herederos de ETA y grupos de extrema izquierda, conglomerado a lo Torre de Babel, que sostiene a Pedro Sánchez al frente del Gobierno por puro interés de bandería y poder. En la Nochebuena de 2023, Su Majestad Felipe VI vino a recordar que en el Reino de España existe una Jefatura del Estado, garante, en última instancia, de hacer cumplir la Constitución sobre la que se sustenta el Estado de Derecho de la cuarta potencia de la Unión Europea. Su padre, Juan Carlos I, se puso el uniforme de capitán general de los Ejércitos y paró el golpe escenificado por el guardia civil Tejero y dirigido por un grupo de militares y políticos de diverso signo, incluidos algunos significados nombres de la izquierda que nunca llegaron a sentarse en el banquillo. El rey emérito salvó la democracia tras, años antes, haber hecho posible, junto a Adolfo Suárez y la anuencia de Torcuato Fernández-Miranda, el desmantelamiento pacífico del franquismo, del que él había sido heredero. Ahora vive en el exilio, manchado por equivocaciones en el ámbito personal que aprovechan con oportunismo los enemigos internos de España. Me quedo con las palabras de Alfonso Guerra sobre el rey emérito: «Dos veces ha dado el pase a la democracia y ahora le quieren lanzar al basurero».

El Rey reina pero no gobierna, cierto. Empero, el papel que legalmente respalda su figura resulta garante instrumento de contención ante ensoñaciones de romper la unidad de la nación cuya larga historia tanto ha contribuido en el desarrollo de las civilizaciones de buena parte del orbe. Felipe VI alienta a los españoles a sentirnos orgullosos de ser lo que somos: «Deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos, para así sentirlo más y cuidarlo entre todos». Un gran país al que cuatro chantajistas y un aventurero de estómago a prueba de bomba están llevando peligrosamente al precipicio. Felipe VI ha sido concluyente: «La unidad será también la clave para que podamos afrontar con éxito los serios y complejos retos de futuro a los que España se enfrenta hoy». La unidad con la que pretenden acabar el prófugo Puigdemont, el exdirigente etarra Otegi y el delincuente amnistiado Oriol Junqueras, mientras Sánchez Pérez-Castejón juega con ellos a la ruleta rusa utilizando las cabezas de la inmensa mayoría de españoles, pensando únicamente en sus intereses personales. La poltrona a costa de lo que sea.

'Look' barrio de Salamanca

Los lebreles del secesionismo, del silencio sobre el tiro en la nuca y el comunismo camuflado en look barrio de Salamanca (Yolanda Díaz), están que trinan. Habían olvidado que en la España democrática existe el jefe del Estado, y éste es el Rey. Equivocados van si creen que las atribuciones constitucionales otorgadas a la Corona convierten al monarca en mero convidado de piedra. Felipe VI fue concluyente al dirigirse a la nación con un discurso tan responsable como oportuno: «Gracias a la Constitución conseguimos recuperar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas».

Alineado con el pensamiento de su majestad, como español que reivindica con orgullo tal condición, sintiéndome igual de español en Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid, Andalucía y en el resto de autonomías, hago mías las palabras de Felipe VI: «Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición: no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y en libertad». Yo añado: ¡Viva España, viva el Rey!

Periodista y escritor