Hemos presentado las primeras cuentas del nuevo equipo de Gobierno surgido de las pasadas elecciones municipales. Unos presupuestos expansivos que ascienden a casi 40 millones. Un 10% más que el año anterior.

Principalmente, son los presupuestos de proyectos e inversiones para transformar la ciudad. Tal y como dijimos que haríamos. Y también son las cuentas para arrancar nuestro turismo. Por eso, hemos aumentado casi un 90% los recursos para este fin hasta los 357.000 euros. Una apuesta clara y firme del equipo de Gobierno por desarrollar una industria turística que lleva años estancada para empezar a atraer un turismo cercano, sostenible y que genere nuevas oportunidades e inversiones en Burriana. Sin vuelta de hoja y sin rodeos. Como defendimos.

Avenida Cañada Blanch

Numerosos proyectos entre los que destacan inversiones importantes en los centros educativos IES Jaume I y CEE Hortolans con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas en el municipio. También, la prolongación de la avenida Cañada Blanch, que permitirá descongestionar el tráfico de la zona marítima de Burriana. Unas obras que tienen un valor estimado de más de 3 millones euros y se espera que durante el próximo año 2024 se puedan afrontar los pagos a los propietarios del suelo afectado por el trazado para la ampliación del vial.

Inversiones más invisibles pero necesarias como los colectores para paliar las inundaciones que sufre Burriana con cada episodio de fuertes lluvias. Entre las actuaciones destinadas a esta finalidad, destaca una asignación presupuestaria de 670.000 euros para el colector municipal de la avenida Cardenal Tarancón, avenida Jaume I y avenida Transporte, así como la conexión del colector en la calle de El Barranquet al río con una partida de 830.000 euros.

La nueva depuradora ya tiene una apertura en presupuestos para la adquisición del suelo en su nueva ubicación, alejada del litoral y de núcleos urbanos. Una infraestructura que será la mayor inversión de Generalitat en la historia de nuestro municipio. Y así, muchos otros proyectos, porque hemos multiplicado por cinco los recursos respecto a 2023 para este objetivo. Si queremos transformar la ciudad, necesitamos estar preparados para optar a fondos europeos.

Captación de fondos europeos

En mi equipo de Gobierno no creemos en la improvisación, por eso junto con la incorporación de un técnico especialista en la captación de fondos europeos, hemos planificado 500.000 euros en proyectos que debemos exprimir al máximo. Iniciativas tan interesantes como el antiguo embarcadero, el nuevo Palau de la Festa, la peatonalización de la Terraza Payà, así como la construcción de un edificio con fines museísticos, en la misma zona en su acceso por el Raval. También, está contemplado el estudio para un párking público en el centro urbano y la restauración de la fachada del Teatro Payà. No me gustaría dejarme nada, como la novedad del proyecto para dotar de una zona en primera línea de playa que pueda acoger hasta 26 autocaravanas y, con ello, incrementar las pernoctaciones turísticas en 52 plazas y, de este modo, dinamizar el sector económico local y potenciar el turismo nacional e internacional.

Vamos a transformar Burriana para que sus ciudadanos sean los protagonistas y la ciudad afronte el futuro con las mayores garantías de éxito.

Alcalde de Burriana