Una gran sorpresa, aunque esperada por todos: el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional toda la normativa aprobada por Les Corts en la que se recogía la suspensión del derecho de los propietarios a exigir la expropiación de sus terrenos a los ayuntamientos. En nuestra normativa existe la posibilidad de que, si un ayuntamiento te califica tus terrenos como suelo dotacional (calle, parque, jardín o equipamiento) y no ha tenido la prudencia de vincularlo a alguna área de reparto en la que el propietario pueda materializar su derecho con edificabilidad, es decir, que le toque un solar edificable, el propietario no tiene otra posibilidad más allá que la de «rogarle» a la administración la expropiación tras cinco años desde que el PGOU dijo «aquí no hay negocio». Y aquí es dónde los ayuntamientos deben reaccionar: comprando la parcela, permutándola o expropiándola en dos años. Pero esto no es fácil. El endiablado sistema de modificación de nuestro planeamiento hace imposible que en dos años un ayuntamiento modifique los antiguos planes generales de finales de los 80 y de los 90.

Crisis Tuvimos la crisis inmobiliaria entre 2008 y 2015 y luego la del covid, con dificultades para los ayuntamientos. Esa fue la razón de las suspensiones del derecho a la expropiación rogada hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha puesto (como siempre) por delante el derecho de propiedad a los derechos colectivos de los ciudadanos. E incluso la obligación de los ayuntamientos de cumplir con la regla de gasto que establece el artículo 135. Hoy, nuestra Constitución ha dejado de ser la constitución de un Estado social y de Derecho para pasar a ser un poco más de derechas. En fin… acatemos. Urbanista