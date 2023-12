Este artículo de opinión es el último de este año. Podría hacer balance, en clave política, de los acontecimientos ocurridos este 2023. No obstante, haré una lectura de la vida política municipal desde la perspectiva de las personas y no de los partidos políticos. Y es que siempre he defendido al individuo detrás de sus circunstancias, en este caso de su filiación política y, más aún, en lo referente a la gestión municipal.

Pasados ya algo más de seis meses, momento en el que formamos coalición de gobierno para tomar las riendas de Oropesa del Mar, todos nos conocemos un poquito más. Cierto que algunos no nos conocíamos previamente y casi era preceptivo cruzar los dedos deseándonos suerte en esta cruzada. Supongo que por eso mismo, sabiendo de los riesgos que ello conllevaba, pusimos las cartas sobre la mesa y abogamos todos por el respeto mutuo, la sinceridad y la lealtad institucional. Hemos trabajado estos valores para dar lo mejor de cada uno de nosotros por y para Oropesa. La política bien entendida es vocación de servicio público y la forma idónea de realizarlo es en equipo. Sin duda, un equipo de gobierno fuerte es la mejor herramienta para que nuestro municipio pueda avanzar en derechos y progresar en desarrollo económico. Compañeros de viaje Hoy hablamos de los compañeros de viaje de esta legislatura para hacer de Oropesa un pueblo en el que desear vivir y al que desear visitar. Ese es el objetivo de Rafael Albert con su empeño en que cuadren las cuentas y se acierte con las estrategias turísticas para promocionar nuestro particular paraíso; es el deseo de Juan García cuando se esfuerza por ofrecer eventos culturales para todos los públicos y mantener abierta la biblioteca a pesar de la escasez de personal; es la voluntad de Isabel Moya cuando lucha por mejorar nuestras playas, o por lanzar procesos selectivos y ocupar las vacantes de puestos de trabajo tan necesarios en el Ayuntamiento; es el interés de Andrea Iliescu para que se dé el mejor servicio educativo a nuestros niños; es la preocupación de Mari Carmen Saura y mía para que cuanto antes tengamos buenas noticias sobre la construcción del nuevo centro médico; es la inquietud de Dani Mazzina para que nuestros mayores disfruten en el CIM y las familias vulnerables tengan cubiertas sus necesidades básicas; es la tarea de David Juárez a la hora de dar a nuestros jóvenes, además de ocio, un futuro mejor; o el esfuerzo de Sonia Bellés en dotar de una vida saludable a los oropesinos a través del deporte. Y aunque siempre se pueda hacer más, cerramos 2023 con la tranquilidad que da el trabajo bien hecho por Oropesa. Alcaldesa de Oropesa del Mar