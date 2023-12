Al llarg d’aquest 2023, l’Alcora ha experimentat un important avanç, fruit del treball que dia a dia realitzen moltes persones amb l’objectiu de servir al poble.

Una de les millors notícies que hem tingut ha sigut l’obertura del centre de dia. Un projecte molt esperat que, a la fi, és una realitat. La major satisfacció és comprovar com de contents i bé atesos estan els nostres majors, amb un servei que millora la seua qualitat de vida i la dels seus familiars. Sempre he dit que estàvem treballant molt per tal de poder oferir als usuaris i usuàries el millor servei possible. Ara estic convençut que ho hem aconseguit.

Aquest ha sigut també un any molt rellevant per a un projecte clau: la posada en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda.

Molt emocionant

Després de la rehabilitació de la Nau dels Forns, ara tornem a veure l’emblemàtic immoble lluint amb tota la seua esplendor gràcies a la recuperació de part de la façana original. És molt emocionant per a tot el poble, però sobretot per a les persones més majors, veure de nou aquesta imatge tan característica i tan significativa per a l’Alcora.

Quant a recuperació patrimonial, 2023 ha sigut, a més, un any assenyalat per a un emblema comarcal com és el Castell de l’Alcalatén. Hem finalitzat una part molt important de la seua rehabilitació i hem comprat tres parcel·les amb l’objectiu de crear als seus voltants una gran àrea recreativa, a l’estil de Sant Vicent, perquè veïns i visitants puguen gaudir d’aquest privilegiat paratge. Hem acabat l’any amb l’aprovació de la primera Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’Alcora al polígon de Torreta. Una comunitat de propietaris que ens permetrà atraure més inversions, continuar millorant les zones industrials i crear noves oportunitats empresarials.

Durant l’any 2023 hem donat també la benvinguda a noves instal·lacions a la Ciutat Esportiva, com són les pistes de pàdel, les primeres municipals, entre altres.

Regeneració urbana, millora de carrers, parcs i jardins, l’Alcora molt viva... és difícil esmentar tot el que s’ha fet, però la veritat és que estic satisfet perquè considere que ha sigut un any molt productiu. 2023 passarà a la història, a més, com un gran any quant a gestió econòmica, amb la liquidació de tot el deute municipal i de totes les hipoteques.

Resultat històric

En l’àmbit polític, i també personal, sempre el recordaré com un any molt especial. I és que, el passat mes de maig, els alcorins i alcorines van tornar a depositar en les urnes la seua confiança en el meu equip i en mi per a continuar governant l’Alcora. Si en 2019 ja vam obtindre una molt bona resposta, aconseguint la majoria absoluta, enguany s’ha ampliat encara més amb un resultat històric. És una cosa que mai oblidaré i per la qual estaré eternament agraït al meu poble.

Lluny de qüestions d’egos, la meua major satisfacció és la confirmació que, efectivament, estem treballant en la bona direcció. També tinc molt clar que això no és un xec en blanc i la meua resposta i la del meu equip està sent la de sempre: treball, treball i més treball.

Queda molt per fer. Estic segur que 2024 serà un any apassionant, al qual entrarem amb els deures fets, amb uns pressupostos aprovats que ens permetran materialitzar destacades inversions i oferir més i millors serveis.

A la fi s’iniciaran les obres per a renovar l’IES Ximén d’Urrea. També posarem la primera pedra del que serà la Casa de la Cultura, continuarem ampliant i millorant les zones esportives i els polígons industrials, donant forma al projecte de recuperació de la Reial Fàbrica, treballant per la futura residència de la tercera edat, en polítiques socials...

Sens dubte, el millor està per vindre. Les llavors estan sembrades, que és el més important, i ara queda anar recollint els fruits.

Us desitge un nou any que estiga ple d’esperança i noves oportunitats. Feliç any 2024!

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló