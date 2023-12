Querido/a lector/a, las CCOO de aquí, del País Valencià, han editado un libro a través del FEIS ( Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales) que, bajo el común nombre de Rutas Obreras, rememora la importancia que ciertos momentos, reivindicaciones y sitios han tenido para la defensa y los avances de los derechos de los trabajadores y de las libertades democráticas. En ese sentido, junto a las huelgas del textil en Alcoi, las movidas de las siderurgia del Puerto de Sagunto… no podía faltar la histórica manifestación del 1 de Mayo de 1970 de la Vall d’Uixó.

Bueno pues, sabiendo que el jueves 8 de febrero del 2024 se va presentar el mencionado libro en la Vall y, al tiempo, imaginando que posteriormente habrá un coloquio, he buscado el expediente (del que formo parte porque fui uno de los detenidos y sancionados) con la intención de desempolvar la memoria. La cuestión es que en ese primer intento no pude pasar de la primera hoja del atestado. Les aseguro que me invadió un profundo sentimiento y los ojos se me llenaron de lágrimas. Y es que, esa página, resume todo lo que era el franquismo y la dictadura cuando los firmantes, representantes de un cuerpo de seguridad del Estado, aclaran que desde días antes del 1 de Mayo de 1970 y por el bien de las personas y propiedades, se mantenía un servicio de vigilancia para evitar desmanes y sabotajes de los enemigos de «nuestro régimen».

Incompatible con la democracia

¿Qué te parece? Terminada la guerra de 1936/39, el franquismo tuvo la oportunidad de establecer una identidad española democrática y compartida por todos los españoles, por los vencedores y los vencidos, pero no quiso. Más bien al contrario, en vez de coser un país dividido y roto levantó una noción de España de nosotros y ellos, de amigos del régimen y de enemigos internos del régimen, etc. Es evidente que esto fue incompatible con la democracia, la pluralidad cultural y lingüística, etc. Incluso ahora, años después, la derecha aún no desprende el perfume del liberalismo y la ilustración europea…

Analista político