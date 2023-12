Quien siembra, recoge. La sabiduría popular de nuestro pasado agrícola nos recuerda que, si queremos obtener frutos, primero tenemos que sembrar la semilla. Después, con mucho de esfuerzo, regando y abonando la tierra, es como llegaremos a cosechar la fruta. Algunas veces, la cosecha será mejor que otras, pero de lo que no hay duda es de que, si no se siembra, no se recoge.

Esta máxima que hemos heredado de nuestros antepasados, que aprendimos de nuestros padres y abuelos, he tratado siempre de llevarla a todos los ámbitos de la gestión pública. Sembrando, abonando y regando con tesón y con paciencia, pero también con valentía, con imaginación, con trabajo y con los objetivos claros. Así lo hemos hecho también en un sector tremendamente complejo y competitivo como es el del turismo. Cuando llegamos al gobierno municipal hace algo más de una década, el Partido Popular pretendía recoger sin haber sembrado. Ocurrencias y presencia en ferias internacionales a todo tren sin una planificación y un producto riguroso detrás que ofrecer. En el año 2011, el campo del turismo en Vila-real era un erial. Conscientes del potencial de nuestra ciudad si sabemos explotar nuestras fortalezas, aquello que nos diferencia y en lo que somos líderes, en esta década hemos estado preparando la tierra, sembrando y abonando. Hoy, empezamos a vislumbrar los frutos de esa cosecha, las bases de nuestro proyecto de turismo religioso, que promete un futuro de oportunidades para Vila-real. Venerado en todo el mundo Esta semana, hemos celebrado una reunión del Patronato de la Fundación Pro Monasterio y Basílica de San Pascual, de la cual tengo el honor de ser presidente y que el año que viene celebrará ya 10 años impulsando y promoviendo la figura de nuestro patrón. Sin duda nuestro principal valor en el ámbito del turismo religioso, que nos posiciona como líderes y referentes en todo el mundo por la proyección de San Pascual, venerado en todo el mundo, y la riqueza patrimonial de la basílica y monasterio. Durante 2024, coincidiendo con el 750 aniversario de la fundación de Vila-real, celebraremos también esta década de trabajo en pro de San Pascual con varias iniciativas. Como antesala a esta conmemoración, esta misma tarde celebraremos la I Copa de Nadal San Pascual, un torneo de fútbol surgido a iniciativa de la Concejalía deJuventud, del cura de San Pascual, el padre Aníbal Cumbicos, y de la propia fundación, que reunirá jóvenes de las entidades religiosas de la ciudad. Nuestro patrón es, sin duda, el vértice de nuestro proyecto de turismo religioso, en cuya base encontramos también otras dos iniciativas de gran proyección para Vila-real: el primero es el futuro museo parroquial de la iglesia arciprestal, que queremos impulsar definitivamente en 2024 tras años de trabajos coincidiendo con el 750 aniversario de la parroquia, nacida prácticamente al tiempo que la propia ciudad. Junto a él, la Casa Museo de Llorens Poy, nuestro Hijo Predilecto, cuya adquisición hemos formalizado definitivamente este mismo año, gracias a una subvención de dos millones de euros que logramos de la Generalitat, y que alberga una de las mayores colecciones privadas de arte religioso del país. Colección que, por voluntad del artista y gracias a sus herederos, José Vicente y Antonio Carlos Llorens, se cederá a la ciudad de Vila-real. Tres pilares La basílica y monasterio de San Pascual, la iglesia arciprestal Mayor San Jaime y la Casa Museo de Llorens Poy configuran los tres pilares del posicionamiento de Vila-real en el ámbito del turismo religioso. Un sector que conecta con nuestra historia y nuestra idiosincrasia, con nuestro corazón de pueblo, para, tras años de siembra y de trabajo, proyectar un horizonte de oportunidades en la nueva Vila-real del siglo XXI. Alcalde de Vila-real