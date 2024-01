Escribo el primer artículo del año pensando en lo que ha sido el que acabamos de despedir. Y es que, cuando dejamos un año atrás, es normal pararse y reflexionar acerca de lo alcanzado en los doce meses previos para prepararnos así, de la mejor manera posible, para los que están por venir.

Esa práctica valiosa que es la reflexión nos da la oportunidad de aprender de lo bueno pero también de aquello que no lo ha sido tanto para darnos cuenta de aquello que permanece, nos hace felices y de verdad importa, para mirar al futuro con la esperanza de seguir avanzando y estrenar un 2024 lleno de nuevos proyectos e ilusionantes desafíos, motivados por esas nuevas metas que siempre llegan con la entrada de un año nuevo.

He de confesarles que el 2023 que dejamos atrás ha sido un año particular de cambios y de inicio de una nueva legislatura con nuevos compañeros en el gobierno municipal. Por ello agradezco nuevamente a todos los vecinos y vecinas de Benicàssim la confianza mayoritaria depositada en todos nosotros el pasado 28 de mayo, lo que nos permite seguir trabajando al frente de la gestión municipal, con el compromiso de que no les vamos a defraudar.

Tengo el honor de llevar 12 años trabajando por Benicàssim y a lo largo de todo este tiempo la serenidad, el rigor y responsabilidad han guiado siempre cada una de las decisiones tomadas. La experiencia y la confianza que da tener unos valores y principios firmes son lo que nos va a seguir guiando este 2024, porque comenzamos un año en el que nuestra ciudad va a tener un enorme impulso gracias a las recién aprobadas cuentas municipales que concederán a Benicàssim una enorme capacidad de proyección y actuación inversora para los tres próximos años.

El Plan de Inversiones 2024-2027 está pensado y diseñado para seguir transformando nuestra ciudad, mejorando los espacios urbanos y ofrecer los mejores servicios para seguir avanzando en ser referente provincial de calidad de calidad de vida para familias y mayores. Inversiones que van a ampliar las zonas verdes, deportivas y de ocio, y que permitirán ejecutar nuevas infraestructuras que mejoren la seguridad y movilidad.

Infraestructuras fundamentales para una ciudad que avanza, como la construcción de la III Fase de la prolongación de la CV-149 y nueva depuradora, proyectos clave junto a las obras de adecuación de pluviales en la zona sur para evitar inundaciones. Obras necesarias que no podían esperar más.

Benicàssim debe seguir trabajando en ese modelo de ciudad abierta, saludable y sostenible que todos queremos; por eso apostamos por las mejoras en los complejos deportivos, crecer en espacio y zonas verdes. Ahorrar costes y eficiencia energética es lo que vamos a conseguir con la renovación del alumbrado de los paseos marítimos y urbanizaciones, así como una amplia renovación de aceras que mejorará la accesibilidad de los peatones y el asfaltado de las vías, mejorando la seguridad.

Empezamos el año con fuerza, ganas y retos apasionantes. Benicàssim tiene mucho que ofrecer y nuestro trabajo va a marcar la hoja de ruta y la senda por la que vamos a seguir caminando los próximos 365 días.

Allá quienes quieran descabalgarse del futuro y no estén al lado de las necesidades y demandas de nuestros vecinos, quienes quieran poner palos en las ruedas, porque les aseguro que no nos van a parar. Allá quienes, desde la oposición, se nieguen a trabajar sin hacer ninguna proposición que contemple una sola mejora para Benicàssim. Nosotros seguiremos avanzando por el camino del fortalecimiento socioeconómico y apuesta por las políticas públicas útiles que se centran en las necesidades de nuestros vecinos. También por el posicionamiento de nuestra ciudad, para hacerla crecer de manera económica, social y medioambientalmente sostenible.

Por ello, a este nuevo año que acabamos de iniciar, le pido mucha salud y mucha fuerza para seguir construyendo, junto a todos ustedes, este proyecto ilusionante y compartido que es Benicàssim ¡Feliz año 2024! H

*Alcaldesa de Benicàssim y senadora