Cada nou principi suposa l’arribada de noves oportunitats, una esperança renovada i una nova mirada cap al futur que ens ompli de ganes. Jo, com cada nou inici, encete aquest any amb més força que mai per afrontar els reptes de les meues responsabilitats i respondre al compromís que des de ben xicotet he tingut amb la societat.

2024 es presenta com eixe alé d’oxigen que ens inspira per a continuar treballant de valent. I així ho volem fer des del Grup Socialista a la Diputació de Castelló, on tinc l’honor de ser el portaveu.

En els darrers sis mesos des que va començar la legislatura hem establert la bases sobre les que volem construir l’alternativa a l’actual govern reaccionari del Partit Popular. Una alternativa basada en el diàleg amb la resta de partits independentment de la seua ideologia, sense discriminar, en l’escolta activa cap a la societat civil i el treball conjunt entre administracions perquè la Diputació siga un vertader Ajuntament d’Ajuntaments.

Des del minut u van veure necessari establir contacte amb associacions que la presidenta Barrachina ha deixat de costat, com el Grup de Recerca per a la Memòria Històrica que realitza els treballs d’exhumació de les víctimes del franquisme.

Més endavant van dur a terme reunions amb tots els grups municipals del PSPV al llarg de totes les comarques per conéixer de primera mà les necessitats i preocupacions de tots i totes mentre el govern provincial estava redactant uns pressupostos sense parlar amb ningú, amb obscurantisme i poca transparència, i sense saber la realitat del territori. Perquè la política no es pot fer tancat en un despatx.

Aquest nou any que està donant els seus primers passos volem consolidar eixa forma de fer política i enfortir una alternativa que retorne un govern progressista al palau provincial en el 2027.

I per a aquesta tasca, compte amb un equip de diputats i diputades que, amb anys d’experiència en el municipalisme, coneixen a la perfecció el funcionament de les institucions i saben com respondre a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Perquè és el que hem fet sempre, escoltar, estudiar i millorar les seues vides.

La prioritat serà buscar consensos bàsics i necessaris per a poder aportar solucions als problemes dels castellonencs i castellonenques. La millora de les infraestructures, la prestació de serveis socials als 135 municipis, l’arribada de més fons als municipis en risc de despoblament, les ajudes a les empreses, la creació de nous llocs de treball, l’ajuda als sectors de la ramaderia, la pesca i l’agricultura, la generació d’una xarxa que garantisca el subministrament d’aigua per a tots i per a sempre, el suport al sector turístic, la protecció de la ceràmica… són molts els temes que ens preocupen i ens ocupen.

La Diputació de Castelló és una institució que ha d’estar al servei de tots els ajuntaments, independentment del seu color polític, amb els recursos suficients per a fer front a eixes preocupacions. I requereix un lideratge que prioritze el benestar dels seus veïns i veïnes, per damunt dels egos personals de la presidenta. Sabem que ara mateix no es donen eixes condicions, i és la nostra responsabilitat reclamar-ho i construir una alternativa que torne a il·lusionar.

Eixa ha sigut sempre el saber fer dels i les socialistes, ajudar i treballar per oferir més i millors serveis a la ciutadania, i així ho continuarem fent aquest any 2024.

Des de l’oposició i des de tots els ajuntaments on tenim representació, escoltant i allargant la mà a la resta de partits per avançar.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló