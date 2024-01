Els he de dir que m’he pensat com a titular aquest article, és el primer de l’any i és important triar bé les paraules. Primer vaig pensar escriure el titular en passat, perquè el que posarem a prova són promeses electorals i les declaracions que Begoña Carrasco i el seu equip han repetit reiteradament. Però m’he adonat que no, que no ho puc ficar en passat perquè, dia a dia, l’alcaldessa i el seu govern continuen enganyant a la ciutadania de Castelló de manera conscient i premeditada.

Tots sabem que si hem d’escriure d’alçar fals testimoni per part de la dreta de Castelló necessitem mig periòdic, perquè el portaveu del govern, el senyor Sales, no passa cap ple sense infringir el vuité manament de la llei de Déu. Així que ens centrarem en el pressupost de l’Ajuntament, ara que s’està tramitant, i en concret en la part prevista d’ingressos, on el que s’aprova dista, i molt no sols, d’allò que Carrasco i el Partit Popular van prometre, sinó del que cada dia afirmen que fan, sense cap classe de vergonya i sabent que no és cert.

Mentre la senyora Carrasco prometia reduir un deu per cent el rebut de l’IBI i afirmava que aquest any el baixarien un quatre per cent, llegint la comparativa d’ingressos que signa el director de l’oficina pressupostària de l’ajuntament, i tal com vam advertir Compromís, eixa baixada és menys de la meitat que ells anunciaven.

La senyora Carrasco, que prometia acabar amb les multes de tràfic i eliminar impostos per l’obertura de comerços i oficines, ha incrementat la previsió de recaptació en un 15% en multes i en un 233% en la taxa d’obertura d’establiments, quasi res.

Menció especial mereix la plusvàlua, una ordenança fiscal que el PP va modificar en el ple d’octubre per rebaixar la pressió fiscal i que dos mesos i un dia després aproven recaptar un 62,5% més de diners. No saps si menteixen per mala fe o perquè no saben governar. El resum, en tot aquest joc de trilerisme de la senyora Carrasco, la que venia a abaixar impostos i recaptarà de la ciutat 2,7 milions d’euros més el pròxim any, la que diu una cosa i fa altra, és que no són de fiar.

Regidor del grup de Compromís a l’Ajuntament de Castelló