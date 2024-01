Vecinos, contemplar en invierno el amanecer, las claritas del día, desde los cerros cercanos que protegen la Plana por donde discurre el Riu Sec, viene a ser una linda estampa envuelta en belleza y silencio, cuando cruzamos el umbral de un nuevo año. Observar, desde una prudente distancia, el estallido luminoso de efímeros fuegos artificiales supone unos minutos de placer, acompañados de estruendo apacible y doméstico. Intentar seguir, con respeto y atención, un pleno del consistorio municipal de Castelló, capital de todos los provincianismos vistos y por ver, es como perseguir el aburrimiento casi absoluto.

Se precipitan los días, las semanas, los meses, las lunas y los años, y apenas se perciben cambios dignos de mención ni en el fondo ni en la forma de la política local ni en las actuaciones públicas de la mayoría de sus protagonistas.

No hay cambios notables en los amaneceres, ni en la luminosidad de los fuegos artificiales ni en el ayuntamiento que ayer presidió Amparo Marco y hoy Begoña Carrasco. El cambio existe en las enseñanzas filosóficas del griego Heráclito; en la Casa de la Vila, en el centro de la ciudad de nuestro entrañable cauce seco, es un desconocido. Hace unos meses aguantábamos un gobierno tripartito de coalición que no acababa de funcionar y una derecha tricéfala en la oposición, de cuyas actuaciones mejor es no acordarse.

Entramos en el año del Señor de 2024 con una derecha bicéfala en el gobierno municipal, en exceso escorada hacia la extrema derecha (una extrema derecha protagonista vociferante de improperios y dogmas inasumibles por cualquier demócrata sea cual sea su ideología), y entramos también en un nuevo año en el Ayuntamiento capitalino con una oposición dual, Compromís y PSPV-PSOE, que, en los plenos, repone escenas de hilaridad y vacío, a las que nos tenía acostumbrados hasta hace bien poco la opositora Carrasco o el Toledo opositor. Alguna excepción se observa a ambos lados del escenario pseudoteatral más que político, aunque la escena no cambia de contenido.

Que si el aumento desmesurado del salario, en plena crisis, de Amparo Marco; que si la poca trasparencia en la declaración de ingresos de Begoña Carrasco cuando disminuye el paro laboral y nos llega el refuerzo de 10 trabajadores de allende nuestras fronteras; que si usted me repite lo del salario infinidad de veces con tono agrio en la oposición; que si yo insisto otras tantas veces sobre la poca trasparencia y otros ingresos añadidos; que si aburrimiento sin cambio ni discusión de temas importantes (como en el último pleno del recién terminado 2023) relacionados con la gestión local, que a su vez se relaciona con la calidad de una vida cotidiana exenta de baches, u hoyos en la calle en la lengua de Cervantes, que son clots als carrers en la que hablaba y escribía Ausiàs March, y que hay más en nuestros barrios periféricos que pronombres y conjunciones que en esta aburrida frase del plumilla que suscribe, frase émula de los plenos de Castelló del Riu Sec.

En fin, vecinos de huerta y secano castellonenses, que los plenos y actuaciones públicas de los ediles capitalinos, y cuando pasa el tiempo, nos recuerdan el latín y los clásicos. Evocan el Lupus pilum mutat, non mentem, aforismo atribuido a Suetonio, el cual traducen quienes hablan la misma lengua materna que el divertido Chiquito de la Calzada como la zorra muda de pelo pero de costumbre no. Aunque las huestes de Begoña Carrasco, escrito sea sin acritud, como las huestes que abandonó Amparo Marco en el consistorio, se olvidaron del latín, de los clásicos y del divertido Chiquito.