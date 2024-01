L’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, eixa que tant ha mentit amb els seus ingressos, que ha maquillat les seues retribucions i que ha rigut de la ciutadania, va prendre una decisió el passat estiu que segur desconeix la ciutadania. Però no passa res, ací estem per a recordar la meravellosa història: Ester Giner Hidalgo, la regidora del Grau i cinquena tinenta d’alcalde.

No la busquen per més àrees de l’ajuntament: no apareix. Bé, poden mirar en l’apartat de retribucions. Saben els veïns i veïnes de Castelló quant cobra a l’any per no gestionar pràcticament res del pressupost municipal? Jo li ho dic: 61.843,61 euros. No està malament. Té molt temps lliure per a poder gaudir-ho.

Però sorprengueu-vos ara. La regidora del Grau, sense tot just dedicacions, necessita al seu costat ni més ni menys que a dos assessors, no siga que li desborde la faena.

Una d’aquestes persones, dins de l’àrea de l’equip de govern, percep a l’any com a assessora del districte marítim 38.214,11 euros anuals. I l’altre assessor, al qual li han posat en una oficina d’atenció a la marjaleria sense capacitat tècnica de res, cobra el mateix: 38.214,11 euros.

Si fan vostés els comptes, entre els tres ens trobem amb una despesa municipal total que suma 138.271,83 euros.

Però ara ve la gran paradoxa d’aquest govern de la dreta i la ultradreta. Acaben de presentar l’esborrany de pressupostos per a aquest nou 2024, amb un total de 214,5 milions d’euros, i per a actuacions al Grau de Castelló reserven la barbaritat de 110.000 euros, o cosa que és el mateix, un lamentable 0,05% dels comptes totals.

Recapitulem: Begoña Carrasco es gasta 138.271,83 euros en el sou de la seua regidora i de dos assessors per a gestionar un pressupost de 110.000 euros.

Meravellosa gestió dels recursos públics, senyora alcaldessa, encara que què es pot esperar de la primera edil, capaç de mentir a tots els castellonencs amb les seues retribucions, fins que el Síndic de Greuges li ha obert una investigació.

Vosté, alcaldessa, no es preocupa pel futur del Grau, sinó pel benestar d’uns pocs: els de la seua camarilla.

*Regidora del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Castelló