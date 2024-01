Comencem l’any 2024 amb el pressupost municipal més alt de la nostra història aprovat. Són 48,1 milions d’euros, dels quals 13 es destinen a fer inversions per a transformar la Vall d’Uixó.

Són uns comptes que donen resposta als reptes de present i futur de la nostra ciutat. Perquè enguany suposarà un punt d’inflexió, ja que veuran definitivament la llum molts dels projectes en els quals portem anys treballant. Ha arribat el moment de replegar els fruits.

El 2023 el vam acabar obrint al trànsit el pont de connexió dels polígons industrials. Una promesa complida i, el que és més important, una infraestructura que desbloqueja l’ampliació de sòl industrial. Este mes de gener està previst que la Generalitat Valenciana aprove el projecte de desenvolupament de Belcaire C. Amb això començarà el procés per a la urbanització de 700.000 m² de sòl industrial perquè les empreses que ja estan puguen créixer i altres noves vinguen i creen llocs de treball.

La finalització del pont industrial és un exemple de credibilitat i seriositat. El millor aval del treball ben fet i del que està per vindre. El pressupost d’este 2024 té quatre eixos bàsics: l’escut social per a no deixar a ningú enrere, l’esforç en la lluita contra el canvi climàtic, la millora dels centres educatius i un major manteniment de parcs i jardins i reparació de la via pública. En resum, uns comptes municipals responsables, honestos i que compaginen la gestió del dia a dia, el suport social i l’impuls a les polítiques d’ocupació amb les inversions per a transformar la ciutat.

Perquè en este 2024 començarem a veure el nou CEIP Rosario Pérez, el cor del barri Carbonaire. De fet, hui ja torna a les aules el seu alumnat després de les vacances de Nadal i ho fa a les aules provisionals que s’han habilitat al carrer 8 perquè puga començar la demolició de l’actual edifici i la construcció del nou. Una reivindicació des de fa més de 30 anys que ja comença a ser una realitat. A més començarà la reforma integral del CEIP Lleonard Mingarro i s’avançarà en la dels col·legis Assumpció i Sant Vicent, que també han sigut molt demandades.

D’altra banda, es redactarà el projecte de la nova piscina d’estiu de Sant Josep i està previst que comencen les obres, recuperant una infraestructura que mai s’haguera d’haver perdut. A més, en la plaça del Parc instal·larem una zona de jocs d’aigua. També farem un estudi per a calcular la petjada de carboni de la ciutat i per a instal·lar plaques fotovoltaiques en els edificis públics. Crearem els primers horts urbans de la Vall, seguirem amb el pla d’asfaltat, reforçarem la Policia Local, escometrem la tercera fase de la reforma del Teatre Municipal Carmen Tur, començarem la construcció del segon poliesportiu i substituirem la il·luminació dels camps de futbol de la Moleta, entre altres actuacions.

Fons europeus

Però si hi ha una gran aposta en els pressupostos municipals eixa és l’execució dels fons europeus. La Vall d’Uixó ha rebut més de 14 milions d’euros del programa Next Generation EU. Ja hem començat a veure’ls materialitzats amb la primera fase del Camí de l’Aigua (semipeatonalització del carrer Regimiento Tetuán, plaça dels Desemparats i carrer Benissahat). Enguany es realitzarà la segona fase, que farà més accessible el barri del Roser. També començarà la construcció del nou ajuntament i la rehabilitació del barri Colonia San Antonio. I, a banda, seguirà la rehabilitació de la Torre de Benissahat.

També en recuperació de patrimoni avançarem en la creació del Museu de la Fàbrica de la Llum i en l’adequació de l’entorn de l’Aqüeducte.

Este és el nové pressupost del govern progressista. Això demostra l’estabilitat d’un equip que tenim un projecte en comú per a continuar transformant la nostra ciutat. Són uns pressupostos que fan front al negacionisme i a les retallades de la dreta, que ja estem veient en institucions superiors a la nostra com la Diputació de Castelló o la Generalitat Valenciana.

Des de l’Ajuntament de la Vall impulsem l’Agenda 2030, la igualtat, la lluita contra el canvi climàtic, la transformació digital, l’economia verda, l’acció contra la violència de gènere, la diversitat, la defensa de la llengua i la memòria democràtica. Anem a per un 2024 ple de reptes i molt il·lusionant per a la Vall.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó