Ha passat Nadal i, amb l’any nou, és moment de fer balanç i demanar nous desitjos. Per al 2024 és innegable la necessitat de diàleg i col·laboració en l’àmbit polític local, sent conscients de les dificultats econòmiques del nostre Ajuntament.

I, per aquest motiu, durant els darrers mesos de l’any vam celebrar tres reunions amb el PSOE, ens va resultar encoratjador després de tot el que hem viscut, complir el nostre desig de seure’ns per proposar opcions d’estalvi i trobar solucions mitjançant l’escolta i l’intercanvi a la complicada situació econòmica que arrosseguem. El diàleg constructiu és fonamental per arribar a acords i prendre decisions que donen resposta a les necessitats i preocupacions del veïnat.

Cal recordar que dialogar no implica necessàriament cedir les pròpies conviccions, sinó entendre les perspectives dels altres i buscar punts en comú. Implica escoltar amb empatia i respecte, fins i tot quan les opinions divergeixen. Així, podem aprofundir la nostra comprensió dels motius que impulsen les creences dels altres i, alhora, comunicar eficaçment els nostres propis punts de vista. Amb aquest principi bàsic amb la nostra ideologia democràtica, ens vam reunir amb el PSOE de Benlloch amb la intenció d’estalviar el màxim i evitar demanar préstecs.

Confiança

Però per a poder fer-ho, cal transparència i confiança, i açò sols és possible mitjançant documentació que acredite quina és la situació real de l’Ajuntament, quin és el deute total, el que prové dels empastres del PP i el que prové dels desastres de gestió del PSOE. Actualment, no existeix majoria absoluta per això no es poden seguir utilitzant els mitjans de comunicació per llançar propostes sense previ diàleg, açò només entrebanca la construcció d’acords. La comunicació fluida, directa i transparent són la clau per evitar malentesos i construir relacions de treball positives, i ací sempre ens trobaran amb la millor de les voluntats.

Esperem que aquest propòsit de treball conjunt es puga fer realitat, per totes.

Portaveu de Compromís per Vila-real i Diputada Provincial