En una cançó d’Al Tall és on apareix el Tio Canya , si no recorde malament. Es canta que el vell ja no té les claus de sa casa. Considerem les claus com símbol. Hi ha diferents maneres de no tenir-les, per haver-les perdut o per anar venent la casa poc a poc. Amb la qual cosa et quedes sense claus i sense domini del que és teu ja tan sols nominalment.

Les claus com símbol de la propietat, les empreses com símbols de propietat i, més encara, com realitat crua i imperativa del control i domini de la terra natal. Poc a poc, i de vegades massa de pressa, la societat valenciana es va venent. I s’ha arribat a un punt en el que no importa el preu que s’hi pague, sinó el fet importantíssim de la pèrdua de la propietat. A la premsa es pot llegir, i a la tele també se’n diu alguna cosa, tot i que de passada, que un fons financer de capital sud-africà, per exemple, ha comprat una propietat de casa nostra, com el centre comercial La Salera, per exemple.

La cosa té un perfil considerablement irònic si es veu que qui el ven és també un fons igualment foraster. Fets ara quotidians a terres valencianes. Però ací no acaba la cosa. Només que mirem una mica més es pot observar com una empresa del sector dels cítrics s’ha venut a un fons holandés. O un enorme complexe turístic se l’ha quedat també un grup empresarial que no té cap lligam amb la terra sobre la qual s’ha construït.

Vendes

No cal entrar en més detall per no avorrir o molestar la ciutadania lectora. Els exemples, però, els trobarem amb facilitat. I no només a escala castellonenca i valenciana, sinó també en l’àmbit espanyol on les vendes als capitals europeus, americans o xinesos va en augment considerable. Els fets continuats en aquest sentit tenen repercussió. I serà més forta si en un moment determinat alguna cosa de l’economia internacional va mal dada. I sobre la qual, la gent valenciana de tota mena no tindrà res a dir. Les decisions es prendran fora de casa. No tenim les claus per a disposar de les nostres propietats. Perquè ja no són nostres.

Allò que compta no és ja només si les empreses compradores i propietàries tributaran ací o no. I esperem que les obliguen a complir-ho. Sinó que encara que ho facen quan els done la gana, és a dir sense donar excuses ni comptes a ningú, tocaran el dos i s’enduran els beneficis a un lloc més rentable deixant-nos les acaballes, les destrosses i els esquelets de formigó buits. I, encara pitjor, la possibilitat que la gent treballadora d’aquests llocs es queden amb el cul a l’aire. Les instàncies polítiques deurien dir alguna cosa. I dir-ho enfocant el tema de manera que no es venga el patrimoni creat amb els esforços d’ací: capitals i treball. Per a que aquestes vendes no paren a engrossir les seus de les grans multinacionals que tenen casa a Nova York, Londres o Ginebra. Que tots aquests llocs queden massa lluny de la Magdalena.

Sociòleg i traductor