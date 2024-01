Tan necessària com l’aire. Així és. Durant la pandèmia vam ser encara més conscients, si cap, de com és d’important poder gaudir de la cultura (en els seus diferents vessants), de les nostres festes i tradicions...

Enguany arranquem la programació cultural amb força, amb la celebració de la XX Mostra de Teatre Amateur Vila de l’Alcora. 20 edicions ja d’una iniciativa que va posar en marxa per l’any 2003 un home que estima, viu i sent el teatre d’una manera molt especial, Juan Luna. El seu compromís i passió per les arts escèniques van donar forma a una iniciativa pionera i referent, una de les mostres més longeves en la Comunitat Valenciana en el seu àmbit.

Com a regidor de Cultura, enguany pren el relleu al capdavant del cicle un altre amant incondicional del teatre, Carlos Esteban. Junts, com a integrants de la companyia local Tiranta Teatre, en els rols de director i actor, han posat en escena nombroses representacions teatrals de gran qualitat artística i molt aplaudides pel públic. Ana Huguet, Noelia Muñoz i Marcial Ros completen la llista de regidors que han fet possible la realització de la Mostra.

Tot el treball desenvolupat al llarg d’aquests anys ha estat reconegut recentment per la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana mitjançant la concessió a l’Ajuntament del premi Tablas 2023 a l’entitat que més ha donat suport al teatre amateur.

Més de 20 anys després, la Mostra manté el seu esperit i objectius principals: donar l’oportunitat als grups d’ensenyar el seu treball i acostar el teatre al públic, fent-lo gaudir amb el seu talent i bon fer sobre les taules.

Comencem aquest dissabte amb l’obra El crèdit, a càrrec del grup El Colp T-atre. La resta d’obres seleccionades són: La duda, del grup Platea; Hamlet, de la mà de Suc de Teatre-La Tarumba; i El beso de la mujer araña, representada per Tiranta Teatre. A més, comptarem amb la col·laboració especial del grup alcorí Les Espontànies.

Gratuïtes

Totes les representacions són gratuïtes i tindran lloc a l’Auditori de la Caixa Rural. Esteu totes i tots convidats. Podeu consultar la programació en la pàgina web municipal i les nostres xarxes socials.

Al gener ens espera també una tradició molt important, Sant Antoni, que celebrarem el pròxim dia 20. Cada edició organitza la festa una associació, entitat… Enguany n’estarà al capdavant l’AMPA del col·legi Puértolas Pardo. Aprofite per a donar les gràcies als seus integrants i als antics i antigues alumnes del centre per la seua involucració i treball perquè tots puguem gaudir de la celebració. Comptaran, per descomptat, amb la col·laboració de l’Ajuntament. Fogueres, prims, benedicció dels animals, matxà i l’emblemàtica Rècua Arriera… tot això, i més, espera per a reviure una estimada tradició a l’Alcora. Esperem, com sempre, una gran participació.

La Casa de la Cultura

També gener de 2024 passarà a la història en l’àmbit cultural alcorí per ser el mes en el qual s’ha posat en marxa un gran projecte: la Casa de la Cultura. S’iniciarà amb la rehabilitació de l’edifici de La Muy Noble i la creació de la nova biblioteca municipal. Actuació per a la qual hem aconseguit una subvenció de 624.385,73 euros de fons europeus.

A més de millorar la biblioteca, aquest ambiciós projecte servirà per a solucionar el problema d’espai que té ara l’Escola de Música, ja que passarà a situar-se a aquest edifici, que a més comptarà amb un local d’assaig i de concerts per a la banda de música. També albergarà un auditori amb capacitat per a 500 persones, que permetrà ampliar i enriquir l’oferta cultural que s’ofereix a la població, l’Escola Oficial d’Idiomes, els tallers de l’Escola per a Persones Adultes, cafeteria, oficines municipals i un espai d’interpretació.

Seguim, amb rumb fix i pas ferm, cap a la transformació de l’Alcora.

Alcalde de l’Alcora