El Partit Socialista ha deixat molt clar durant els últims mesos el seu compromís per millorar les instal·lacions esportives i estar al costat dels clubs de la ciutat. Així es va poder comprovar durant el mandat de l’Acord de Fadrell, amb Amparo Marco al capdavant, i així ho estem demostrant des de l’oposició amb les nostres propostes en el si del Patronat d’Esports, on continuem reclamant més ajudes per als clubs de la ciutat i l’esport base, tal i com vam demostrar durant els últimys anys.

Perquè, tinguen una cosa clara, gran part de les actuacions que s’estan desenvolupant hui dia són conseqüència del treball de l’anterior corporació municipal i de la regidoria d’Esports que va gestionar el company Omar Braina, per molt que des del govern de PP i Vox es vulga manipular la realitat. Aquests dies hem vist com l’actual alcaldessa, al costat de la seua regidora d’Esports, ha anat a fer-se la foto al camp de futbol de Gaetà Huguet, on han començat les obres per a canviar la gespa. Qualsevol que llija la notícia pensarà que la senyora Carrasco, en sis mesos, ha sigut capaç de preparar, licitar i adjudicar l’obra, però el reconeixement al treball desenvolupat pels anteriors gestors no està en el seu discurs. No passa res. Ens congratulem perquè seguisquen avant les iniciatives que els deixem en marxa perquè del que es tracta és que els i les castellonenques disposen de les millors instal·lacions per a la pràctica de l’esport. Més diners Ens alegrem que la senyora Carrasco seguisca avant amb els nostres projectes i que tinga en compte el nostre programa electoral, com es reflecteix en la seua intenció d’activar un Pla Director de Millora d’Instal·lacions Esportives, malgrat que han sigut incapaços d’acceptar les nostres esmenes per a dotar de més diners les infraestructures de la ciutat. En qualsevol cas, li oferim el nostre suport per a anar de bracet i col·laborar en el seu disseny, perquè tot el que siga beneficiós per a la ciutadania i redunde en la pràctica de l’esport comptarà amb el nostre suport. La pilota, alcaldessa, està ara en la seua teulada. Regidor del Grup Municipal Socialista a Castelló