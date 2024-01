En el curs 2012-2013, la Universitat Jaume I (UJI) va posar en marxa el Programa de Càtedres i Aules d’Empresa orientat a estrènyer la relació amb l’entorn socioeconòmic. A través d’aquest programa i mitjançant la signatura d’un conveni, les empreses i institucions promotores de càtedres i aules patrocinen activitats de formació, divulgació científica i investigació, coordinades i desenvolupades des de la Universitat. Aquests convenis permeten una relació estable entre la universitat i la societat que beneficia ambdues parts.

Pel que fa a les empreses o institucions promotores, la càtedra o aula els permet accedir de forma directa al coneixement generat al si dels grups d’investigació de la Universitat i identificar possibilitats de col·laboració en projectes d’innovació.

D’altra banda, a través de la convocatòria de premis i la posada en marxa de programes formatius i beques, les institucions promotores de càtedres o aules d’empresa tenen la possibilitat d’identificar el talent que, promoció rere promoció, es genera al si de la Universitat i interactuar-hi.

Pel que fa a l’UJI, a més de les possibilitats d’ocupació que ofereixen les empreses i institucions promotores als seus titulats i titulades, la relació continuada amb aquestes organitzacions permet identificar els desafiaments i necessitats de la societat, a la solució dels quals pot contribuir orientant adequadament algunes de les seues línies d’investigació.

Deu anys després de la creació del Programa de Càtedres i Aules d’Empresa a la Universitat Jaume I, els avantatges que ha aportat s’han mostrat altament efectius. Prova d’això és el fet que el nombre de càtedres i aules d’empresa ha anat creixent any rere any, i se situa en 43 en l’actualitat.

Acte de reconeixement

Per a commemorar el desè aniversari d’aquest exitós programa, a finals de 2023 es va celebrar un acte de reconeixement a les empreses i altres institucions que, en aquests moments, mantenen alguna càtedra o aula amb la Universitat. Durant aquest esdeveniment es va subratllar la importància que té per a l’UJI aquesta via estratègica de col·laboració amb l’entorn; es va agrair a empreses i institucions la seua implicació amb la generació de coneixement, i també es va reconèixer l’activitat que duen a terme els directors de càtedres i aules, que són els encarregats d’impulsar-les i d’estar al capdavant dels projectes desenvolupats.

A més a més, vam tenir ocasió de conèixer el cas d’èxit de la càtedra que la multinacional BSH té amb la Universitat de Saragossa. Amb aquesta relació, vehiculada a través d’una càtedra d’empresa, que dura ja diverses dècades, les dues institucions s’han beneficiat d’una col·laboració permanent i estable en àmbits d’investigació, innovació i formació. Entre altres qüestions, s’han dut a terme nombrosos projectes conjunts d’innovació, s’han generat i enregistrat patents, que estan utilitzant-se en processos de fabricació, i s’han fet treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals orientats a desenvolupar i implementar projectes per a fer front a reptes que té l’empresa. En definitiva, la càtedra ha servit de fil connector entre universitat i empresa i n’ha facilitat el treball conjunt.

Donar resposta

Tenint en compte aquest i altres casos d’èxit en les universitats espanyoles, el futur del Programa de Càtedres i Aules de la Universitat Jaume I implica fomentar i enfortir aquesta via de col·laboració estable amb empreses i institucions incorporant-hi noves entitats promotores, tant públiques com de l’àmbit privat. En el cas que aquestes entitats promotores siguen administracions públiques, les activitats de les càtedres i aules s’orientaran a donar resposta, a través del coneixement generat a la Universitat, a les qüestions d’interès general que plantegen aquestes administracions.

D’altra banda, per als convenis que se signen amb altres institucions, com poden ser les empreses, les activitats s’orientaran a establir un marc de col·laboració amb la Universitat a través del qual, a més de canalitzar la responsabilitat social corporativa, l’empresa o institució tinga un canal directe de comunicació amb l’acadèmia per tal d’explorar vies de col·laboració en investigació (per exemple, en temes de doctorat industrial), en innovació (com pot ser la prestació de serveis per part dels grups d’investigació i els projectes conjunts), en detecció de talent (com és el cas de treballs de fi de grau, de fi de màster o premis) i en formació (com ara el suport a títols propis i programes de microcredencials).

Aquest contacte continuat entre universitat i societat, que càtedres i aules obrin tant amb administracions públiques com amb altres institucions, possibilitarà, des de l’òptica de la Universitat Jaume I, continuar rebent informació sobre els reptes i les necessitats que es plantegen en el seu entorn socioeconòmic, de forma que siga possible definir i implementar activitats i accions concretes orientades a la resolució d’aquests desafiaments.

Vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la Universitat Jaume I