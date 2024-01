Esta semana hemos podido leer en la prensa local que volverá a la dirección del Espai d’Art Contemporani quien nunca debió dejar el puesto. Una persona sobradamente preparada que desarrolló de manera notable su trabajo durante años y que fue despedida tras el ascenso del desgobierno botánico.

Esto me recuerda cómo la perrofláutica izquierda valenciana purgó a todos y cada uno de los cargos culturales de esta bendita tierra en cuanto alcanzó el poder. No dejaron títere con cabeza. En lo que antaño se llamó Castelló Cultural y que hoy tiene un nombre tan complejo que ni yo mismo logro recordar, pasaron la segadora como si no hubiera un mañana.

Para Compromís y Podemos, y un poco para el PSPV, la guerra cultural era la guerra de todas las guerras. Había que darle la vuelta al panorama cultural como si de un calcetín recién sacado de la lavadora se tratara. Catalanizar la cultura castellonense era una prioridad absoluta, pues, en su fuero interno, estaban convencidos de que era lo que el pueblo, la gente, quería. ¡Qué equivocados estaban! En Castellón somos de Castellón, ni del norte ni del sur. ¡Tenemos hasta nuestro propio bolero, collons! Hoy, tras el regreso del PP al poder, acompañado por Vox, la situación da un giro de 180 grados. Hoy son los técnicos culturales pancatalanistas los purgados. Los despedidos. Los que a veces, en su afán por mantener cierta impostura disfrazada de dignidad torera, dimiten antes de ser cesados. Nada nuevo bajo el sol, queridos lectores. Lo que me llama la atención es que quienes actuaron de este modo hace ocho años se hagan ahora los sorprendidos, los indignados, los ofendidos.

De purgas y purgados está el mundo lleno. Llorar por recibir de tu propia medicina es tan hipócrita como infantil.