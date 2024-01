Ayer corrí la 10K de València. Tras una lesión que me ha tenido sin poder correr durante muchos meses, conseguir este reto ha sido dejar atrás momentos de sufrimiento y frustración. Porque para mí el deporte es medicinal a nivel físico y mental. Y porque creo que se parece mucho a la gestión política, sobre todo en la resiliencia. Esta es una palabra que se ha puesto de moda en los últimos años, desde que se puso en marcha el plan del Gobierno para salir fortalecidos de la crisis de la pandemia de covid a través de la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

La resiliencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Y en el deporte, como en la política, nos encontramos con obstáculos y problemas que debemos afrontar como desafíos. Me ha pasado con la lesión que me ha impedido correr durante meses, por lo que he tenido que adaptarme y empezar a practicar ciclismo a la vez que me recuperaba para poder volver a salir a correr, poco a poco, con confianza, esfuerzo y un plan de acción que me llevó, de nuevo, a poder cruzar una línea de meta.

Hay quien ve la política como un esprint. Demasiadas veces hemos visto como muchos corren a contrarreloj cuando llegan las elecciones. Pero si detrás no hay un esfuerzo, un intenso trabajo ni un entrenamiento previo, vienen las pájaras, esos bajones súbitos que hacen que no puedas mantener el ritmo de carrera. Por eso, por poner un ejemplo fácil de entender, frente a los asfaltados con prisas y sin sentido del PP en año electoral, desde que entramos a gobernar en 2015 pusimos en marcha un plan de asfaltados anual, que ya ha llegado a todos los barrios y que durante este año ejecutará 300.000 euros para seguir mejorando el estado de las calles de nuestra ciudad.

Carrera de fondo

Es la diferencia entre el cortoplacismo y la altura de miras. Si hubiera pensado solo en el corto plazo, la Vall hubiera dejado perder la oportunidad de obtener 14 millones de euros de la Unión Europea con los fondos Next Generation EU. Porque este dinero se pidió tras las pandemia, nos lo aprobaron a final de legislatura y sabíamos que no iba a verse hasta esta legislatura. Y es por eso que la política es una carrera de fondo no siempre con resultados inmediatos. Pero sí más útiles que los de los que intentan un esprint desfondado a la desesperada. Esta planificación a medio y largo plazo es la que nos permitirá estrenar esta legislatura el nuevo ayuntamiento, que será un 95% más eficiente que el actual aún siendo más grande. También la rehabilitada Torre de Benissahat para convertirla en centro cultural, la fase del Camí de l’Aigua que hará más amable y accesible el Roser, la adecuación de la calle Guzmán y su entorno y la primera fase del Museu de la Fàbrica de la Llum. Y la regeneración urbana del barrio Colonia San Antonio, que reformará 16 bloques de viviendas y las calles A, B y C. Todo antes de 2026.

Lo mismo con el segundo pabellón polideportivo municipal. Y con colegio Rosario Pérez, que ha sido una reivindicación histórica del barrio Carmadai desde hace más de 30 años. Y con la ampliación del polígono, gracias al desarrollo de Belcaire C, una vez el puente industrial ya ha sido finalizado y ya está abierto al tráfico. Podría decir que la carrera hacia el futuro de la Vall está empezando. Pero la verdad es que la carrera empezó hace tiempo, hace más de ocho años. Ya hemos visto muchos avances y estamos por ver muchos más, porque esta legislatura será la de la trasformación de la ciudad. Antes de 2027 verán la luz muchos de los proyectos en los que llevamos años trabajando. Las cosas no caen del cielo. Igual que uno no mejora su condición física sin un mínimo de esfuerzo, una ciudad no se transforma sin que haya mucho trabajo detrás y un plan de acción serio y realista como guía. Tampoco sin la ilusión suficiente para lograrlo. Y eso es lo que me impulsa cada día y otro paralelismo con el running. Sin esa ilusión por volver, ayer no hubiera terminado el 10K ni hubiera hecho esta reflexión. Posiblemente ni siquiera lo hubiera empezado.ay quien nunca ha empezado un proyecto por el futuro de la Vall, ni lo hará. Les falta resiliencia.

Alcaldesa de la Vall d’Uixó