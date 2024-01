España está en manos de un Gobierno sostenido por la mentira y la traición. Un Gobierno frágil --demoledor y preocupante para los españoles--, pero que, con toda probabilidad, perecerá entre mentiras y traiciones. Un Gobierno que está entregado a los enemigos de España, a quienes quieren destruirla.

Mientras tanto, la dirección nacional del PP sigue estando más preocupada por Vox que por hacer una oposición al PSOE. Un PP que ya durante la pasada campaña electoral atacó y mandó atacar a Vox y que, para perplejidad de todos, tendía la mano de manera reiterada al PSOE. Lo peor de todo, es que tras el golpe de Pedro Sánchez a la Constitución en este pacto infame con los separatistas, el PP sigue tendiendo la mano a Sánchez en multitud de acuerdos parlamentarios. Lo ha hecho en el reparto de las comisiones del Congreso y del Senado; en un acuerdo de reforma constitucional; en un acuerdo sobre el CGPJ en el que aceptan un mediador extranjero para arreglar problemas españoles… Es verdaderamente inconcebible.

Por desgracia, el PP de Feijóo tiene más preocupación por Vox que por el PSOE. Cuando decimos el PP nos referimos a Génova 13, porque es verdad que en estos momentos gobernamos con líderes regionales del PP en autonomías muy importantes y los acuerdos son satisfactorios.

Oposición coordinada y fuerte

Cuando dos quieren entenderse, se entienden. Cuando hay voluntad hay entendimiento. Nosotros nos hemos querido entender con el PP para hacer una oposición coordinada y fuerte contra la izquierda y lo hemos logrado en Castilla y León, en Extremadura, en Murcia, en la Comunidad Valenciana --desde el minuto uno--, en Aragón, en las Islas Baleares y le hemos hecho el mismo planteamiento a la dirección nacional del PP, a Feijóo, que no tiene ningún interés en entenderse con Vox y que responde con hostilidad.

No es una cuestión de partido, señores. Está en juego la Nación, está en juego España. Abran los ojos de una vez o nuestra querida España será destruida; ya no por culpa de los separatistas, sino por quienes, pudiendo hacer algo, no han querido hacer nada para evitarlo.

Diputado de Vox por Castellón en el Congreso