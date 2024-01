La primera en responder a la llamada del líder espiritual fue Esperanza Aguirre, que arengó a las masas a cortar la calle Ferraz en el inicio de una práctica que ni siquiera volvió a casa por Navidad. Se cumplía así el mandato de José María Aznar cuando ordenó a los suyos que «el que pueda hacer, que haga». En el mismo escenario donde la jubilada Aguirre debutó como activista de la kale borroka madrileña se han visto todo tipo de actuaciones violentas y se han escuchado variedad de proclamas ultras. Desde insultos a la policía a muñecas hinchables, pasando por injurias al rey o agresiones a la prensa, hasta vigilias marianas y rezos corales del santo rosario o ensoñaciones con las gestas heroicas de los tercios de Flandes y los requetes carlistas. La última perfomance fue el linchamiento figurado de Pedro Sánchez, representado en la figura de una piñata destrozada a golpes por furibundas masas ávidas de dulces navideños.

A unos les gustan los dulces y a los mismos la fruta. Así lo expresó Isabel Díaz Ayuso que se sumó al pedido de Aznar de la forma más castiza posible: llamando hijo de puta a Sánchez, que para algo es el insulto más popular en España. A Miguel Tellado, el moderado que Núñez Feijóo se trajo de Galicia, le valía con que saliera de España en un maletero sin desearle mayores males. Otros fueron más lejos y pidieron la muerte del presidente. Laura del Río, concejala de Gomezserracín (Segovia), abogó por el tiro en la nuca y Roberto Martínez, concejal de Gimenells i el Pla de la Font (Lleida) se decantó por un magnicidio al estilo John F. Kennedy con un montaje en el que Sánchez ocupaba el lugar del presidente tiroteado en Dallas.

Sube al carro ultra

Un llamado al que no solo acudieron militantes del PP. Los socios de Vox no están dispuestos a dejarse adelantar por la derecha y, como Manuel Fraga, ellos también reclaman que la calle es suya. Ferraz al menos. El legionario Javier Ortega Smith allí que fue a poner firmes a la policía y Santiago Abascal se vino arriba para pedir que el pueblo cuelgue a Sánchez de los pies. Dicho y hecho, aunque fuera un guiñol, que por algo hay que empezar. ¿Quién da más? Feijóo, por supuesto, que se sube al carro ultra y no duda en hacer suya la propuesta de la extrema derecha de prohibir los partidos separatistas. Son las credenciales de su candidatura al nobel nacional de la concordia.

Todos hacen lo que pueden. Carles Puigdemont hizo presidente a Sánchez, sí, pero le aprieta la soga en la primera ocasión que tiene. Aprieta, pero no ahoga, porque le va la amnistía en ello y con eso no se juega. El martirio y el mercadeo están garantizados, pero todo hace pensar que si el PSOE no se cansa habrá legislatura porque en eso de la resilencia y la capacidad de encajar Sánchez ya tiene un manual escrito. Falta saber hasta donde se dejará humillar.

Lo de Podemos es otra cosa, se llama vendetta (RAE: Venganza derivada de rencillas entre familias, clanes o grupos rivales) y es la peor de las formas de hacer política. La aplican a sus disidentes y contra la coalición con la que compartieron cartel electoral. Y claro, pasan de 71 diputados en 2016 a cinco en la actualidad. Pocos, aunque suficientes para tumbar junto a PP y Vox el decreto ley de la maligna Yolanda Díaz a la que culpan de todos sus males. Ya no asaltarán el cielo pero, si pueden, mandaran a los infiernos a la vicepresidenta.

Periodista y escritor