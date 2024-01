Sé que he parlat moltes vegades del Rosario Pérez. Però em permetran que parle una vegada més. Perquè la construcció d’una nova escola sempre és una bona notícia. Més encara quan la comunitat educativa porta demanant-ho més de 30 anys. I no sols la comunitat educativa, sinò tot el Carbonaire. Hem complit amb la nostra paraula, perquè l’escola és el cor del barri i el motor del seu present i futur. I puc dir ja ben alt i amb molt d’orgull que el nou col·legi està cada vegada més prop de ser una realitat. Entre totes i tots ho hem fet possible. Ara fa una setmana que vam viure una fita històrica: van començar els treballs d’enderrocament de l’actual centre educatiu. El 8 de gener, l’alumnat va estrenar les aules provisionals instal·lades al carrer 8. I només una setmana després vam signar l’acta d’inici d’obres. El dimecres va arribar la maquinària pesant i ja s’ha enderrocat l’edifici d’Infantil i s’han retirat els elements de vidre, ferro i fusta de totes les instal·lacions. La duració aproximada de la demolició és d’un mes. I en dos anys estarà acabat el nou Rosario Peréz.

Este és un símbol de la transformació de la Vall d’Uixó, de l’aposta municipal per l’educació pública i perquè els nostres xiquets i xiquetes disposen d’unes instal·lacions dignes per a formar-se i aprendre. I un exemple també de coordinació i planificació perquè les obres no hagueren d’esperar. Perquè el barri Carbonaire fa tres dècades que espera esta nova escola. Sé que ha costat molt, la tramitació administrativa no ha sigut fàcil i ha trobat obstacles pel mig com una pandèmia i l’augment dels preus dels subministraments i dels materials de construcció. Però sempre ha sigut una prioritat i la important inversió de quasi sis milions d’euros ja ha començat a ser visible.

És la millor notícia d’una setmana que també va tindre altres alegries. Pot ser més menudes però igual d’importants per al dia a dia de la majoria. Hem presentat el servei d’assessorament a empreses i comerços que vulguen sol·licitar les ajudes autonòmiques per a incrementar la seua competitivitat i la innovació. També hem donat a conéixer que hem iniciat una segona ronda de contacte amb les associacions veïnals dels barris per a recollir les seues propostes, queixes i suggeriments de millora i donar-los una solució. En l’àmbit del medi ambient, s’han presentat els resultats de l’estudi de les aus urbanes de la ciutat per a millorar la seua preservació i perquè això també millore la vida de la ciutadania i a mantindre la ciutat en bona salut.

La programació més social, festiva i cultural també ha tingut el seu espai. El programa de cultura per la pau d’enguany engloba activitats que posen en valor el llegat de Vicent Martínez Guzmán durant tot este mes de gener. De la mà de la nova directiva de les Penyes en Festes també hem anunciat que l’Orquestra Montecarlo animarà el Mig Any Fester el 24 de febrer. I també hem gaudit el dissabte i el diumenge de la festivitat de Sant Antoni, amb els actes tradicionals que hem patrocinat des de l’Ajuntament en col·laboració amb les associacions organitzadores. La gran participació que hem tingut en la cercavila, en la romeria i en els concerts és la millor recompensa. Són mostres de la intensa activitat de la qual gaudim a la Vall. Esta setmana que arranca hui també serà intensa. El dijous i el divendres estarem en Fitur, en la fira de turisme més important d’Espanya i de les top en l’àmbit mundial. Presentarem novetats per a la nova temporada turística en les Coves de Sant Josep, el nostre principal reclam turístic. És el segon destí més visitat de la província de Castelló i volem seguir potenciant-lo i obtenint una distinció de qualitat i sostenibilitat. En això portem treballant des de 2015 i és la nostra aposta de present i de futur. Volem continuar desenvolupant el relat turístic del Camí de l’Aigua, excavant el poblat de Sant Josep i creixent amb productes complementaris com la nova piscina d’estiu, que enguany tindrà ja projecte.

Este 2024 serà el de la transformació de la Vall d’Uixó. Com veieu l’any ha començat amb intensitat. En les pròximes setmanes tindrem moltes bones notícies més, perquè tot allò que hem sembrat en els últims anys continuarà donant més fruits.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó