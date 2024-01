Ha vuelto a suceder. El PP de Feijóo, sí de Feijóo, pide a Vox que no se presente a las autonómicas de Galicia. No puede haber un insulto mayor. En lugar de estar agradecido porque gracias a Vox ha podido conformar gobiernos autonómicos estables, le dice a un partido que es la tercera fuerza política en España, que muera, que desaparezca. Un insulto a más de tres millones de españoles: a sus convicciones, a sus ilusiones y esperanzas, a su ideología, y en definitiva, a la democracia.

Si Vox no está, ¿quién va a defender al campo, a la ganadería, a la pesca y a la industria de las políticas de la Agenda 2030 que aplican tanto el PP como PSOE? Si Vox no está, cuántas verdades dejarían de oírse en los parlamentos… Hemos llegado para quedarnos y para dar voz a quienes no se sentían representados. Tendrán que escucharnos todos los días.

Tengo que recordar que Vox es mucho más que un partido. Vox es un movimiento y una herramienta al servicio de España y simboliza la defensa de los valores y tradiciones que nos han legado nuestros padres y nuestros abuelos. Eso que la izquierda quiere eliminar y que el PP no se atreve a defender.

Distancia infinita

Ojalá el PP tuviera la misma claridad que Vox y mantuviera, como hacemos nosotros, distancia infinita con las políticas de izquierdas y con el PSOE. Pero, está muy acomodado y prefiere, en muchas ocasiones, hacer continuismo de las políticas de izquierdas. Por eso es necesario Vox, para marcar el camino y decir las cosas claras.

Desde estas páginas le recuerdo a Feijóo que Vox no solo tiene el derecho, sino el deber de presentarse a las elecciones porque lo que Vox defiende solo lo defiende Vox en solitario, frente a un PP diluido, cada vez más, en la izquierda, sin rumbo, sin norte.

Seamos serios y hablemos claro: hay que hacer frente a las políticas de izquierdas, a Sánchez. Si queremos cambios en España hay que plantearse cuál es el objetivo. Si ese objetivo no está claro, el PP tiene un problema. Si el PP aún no ha comprendido que arrastrarse detrás del PSOE, suplicándole pactos, no sirve para nada, salvo para humillarse, el PP tiene un problema.

Que quede claro: Nos vamos a presentar a todas las elecciones. A todas. Por España y por los españoles. ¡Viva España!

Diputado de Vox en el Congreso por Castellón