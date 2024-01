Mirem on mirem els moviments de la gent en massa, les migracions, són cosa diària. Als països desgraciats perquè els seus habitants volen fugir, als rics perquè venen i continuaran venint mentre les condicions generals de tantes persones arreu del món els diguen adverses.

Pareix com si el tema fora cosa nova. Però la realitat és que no ho és. I que sempre hi ha hagut, amb major intensitat o menor moviments demogràfics cap a un lloc o cap a un altre. I no han estat tots sempre en el mateix sentit. Ara les corrents migratòries van del sud cap al nord. Des d’Àfrica cap a Europa i des d’Amèrica del sud cap als Estats Units.

Però cal que siguem conscients de que molts europeus, molts valencians i espanyols, van haver d’emigrar per guanyar-se la vida. Aquesta, la de recordar qui hem estat, deuria ser raó suficient per a donar cabuda a la gent que ens arriba. I una altra seria el pensar que la sang nova sempre ha aportat beneficis a la societat receptora.

El problema no es resoldrà ni limitant les entrades ni amb més fronteres. El trànsit ve provocat per efectes perversos d’una mundialització feta de la mà del neoliberalisme més egoista.

Mur infranquejable

Per aquestes raons i d’altres, que vostés fàcilment poden endevinar i observar, ens convindria molt el no convertir les nostres fronteres com un mur infranquejable. No fer com feia el gegant Tholos de Creta. Ell havia d’impedir, per orde del rei Minos, que cap persona forastera arribara a les costes de l’illa ni entrara. Si alguna ho aconseguia la mort li era segura. Els agafava entre els seus braços i posant-se roent com una brasa els cremava.

Avui no cal que en fem tant, ja en tenen prou amb morir ofegats mentre creuen el Mediterrani. I ni que fora per misericòrdia aquells que siguen catòlics, o per solidaritat amb el desvalgut aquells que simplement es consideren ciutadans d’un país ric, deurien acollir-los.

Perquè, en contra del que en diuen algunes veus, acceptar-los ens durà benefici. Un punt de millora que es pot veure si ens fixem bé en tot el que aquests nous vinguts suposen. Al revés del que es diu no són persones que se n’aprofiten del nostre servei de salut. I més encara, són grups joves i que volen treballar i que, més si en voleu, fan els treballs que a casa nostra molts ja no volen acceptar.

Així que siguem no solament benevolents amb els immigrants sinó generosos i agraïts. I no fem com el gegant grec.

Sociòleg i traductor