Por casualidad, durante las últimas semanas en casa hemos visto varios documentales ambientados en los años setenta, en los Estados Unidos, el faro de Occidente, los líderes del mundo libre.

Madre mía, qué miedo daba ese momento histórico. Viendo las imágenes y leyendo estadísticas uno podría pensar, sin necesidad de ser un pesimista irredento, que la civilización se iba, literalmente, y permítanme la expresión, a la mierda. No encuentro un sinónimo que iguale, ni siquiera que se acerque, a definir la situación de caos, de decrepitud social y económica, que tenía el país más importante del mundo. Los niveles de criminalidad, de corrupción, el consumo desbordado de drogas, la prostitución, los asesinos en serie… Y el mirar hacia otro lado de los políticos y la despreocupación generalizada de la sociedad, incapaz de abordar problemas de tal magnitud.

Observando aquella deriva, lo lógico era volverse un agorero y predecir la caída imparable, inapelable. Pero no fue así. El mundo siguió prosperando, incluso los Estados Unidos siguen liderándolo, medio siglo después, al menos en esta parte del planeta que llamamos Occidente.

Es cierto que la decadencia se ha frenado. Nueva York, como ejemplo extremo, es hoy en día una ciudad que, dentro del panorama de las grandes urbes de su país, tiene una delincuencia relativamente baja. Porque la violencia en esa parte del mundo sigue bastante desbocada. Hoy en día dice la estadística que, en cuanto a homicidios, San Louis (Misuri) es la que parte la pana: 66 asesinatos al año por cada cien mil habitantes. Imaginemos eso en Castelló. Supondría unas ciento cuarenta muertes violentas al año. ¡Al año! Un par de asesinatos a la semana. Inconcebible por estos lares.

No he encontrado las estadísticas concretas de nuestra ciudad. Sí las de España: 0,61. A grandes rasgos, cien veces inferior a la de Estados Unidos. Diría que aquí, en lugar de un cadáver cada tres o cuatro días lo esperable es uno al año, y me temo que las grandes capitales deben copar la mayor parte de los muertos. Les recuerdo que las más violentas de Norteamérica son ciudades medias, no metrópolis: la mencionada San Louis tiene tres cientos mil habitantes (menos del doble que nuestra capital provincial) y las siguientes, Baltimore y Detroit, son más pequeñas que, por ejemplo, Valencia.

Armas sueltas

Igual me equivoco porque no he estudiado en profundidad el tema, pero el hecho de que haya tantas armas sueltas por ahí debe tener algo que ver con estos datos tan escalofriantes. En un documental sobre Flint (Michigan), ciudad devastada por la desindustrialización, la Policía para obtener recursos vendió el arsenal de armas que había confiscado. Disponían de varios cientos de miles de dólares en material. Magnífico: sacaron dinero para combatir, quizá, los crímenes que se cometerán con las mismas armas que pusieron en circulación de nuevo. La pescadilla que se muerde la cola.

Diría que el problema se ha atenuado un poco allí. Lo suficiente como para no volver a las imágenes dantescas del Bronx en los ochenta, pero siguen siendo una sociedad que destaca por violenta.

Por eso, cuando ahora la gente se queja de la juventud, de que son un desastre, de que no tienen futuro, de que están aborregados por las pantallas, yo pienso en los Estados Unidos de hace cuarenta, cincuenta, años. Han seguido hacia delante, se han repuesto, el mundo no se ha ido a donde parecía que se dirigía, sino que aquí andamos, con problemas, sí (lo del clima hay que hacérselo mirar ya), pero se ha revertido la tendencia hacia la que se apuntaba hace unas décadas. Por fortuna.

Editor de La Pajarita Roja