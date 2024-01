Conten que, una vegada, dins una fusteria, es va organitzar una assemblea molt estranya. Es van reunir totes les eines de l’obrador per passar comptes de les seves diferències. El martell va assumir la presidència, però l’assemblea li va notificar que li calia renunciar a tal càrrec. Per quina causa? Feia massa soroll! I, a més, es passava el dia donant cops.

El martell va acceptar la renúncia, tot reconeixent la seva part de culpa, amb una condició: que també s’expulsés al clau i al cargol. Al clau, perquè necessitava molts cops perquè s’ensorrés i al cargol, perquè se li havien de donar moltes voltes perquè servís d’alguna cosa.

Davant de tal atac, el cargol i el clau van acceptar de marxar, però amb una condició: que també fos expulsada la llima. Aquesta, van dir, és molt aspra en el seu tracte i sempre genera friccions amb tothom. La llima també va estar d’acord, però amb una condició: que s’expulsés el metro que sempre es passa el dia prenent mides als altres segons la seva mida.

Amb eixa tensió, el fuster es va posar el davantal i va començar a treballar amb totes les seves eines. Va fer servir el martell, la llima, els claus i els cargols i el metro. Així la tosca fusta inicial es va convertir en un moble ben bonic. Quan la fusteria va quedar en silenci, l’assemblea va deliberar. La serra va prendre la paraula: «Senyors, ha quedat ben demostrat que tenim defectes, però el fuster treballa amb les nostres qualitats. Això és el que ens fa valuosos. Per tant, crec que és millor que no pensem més en els nostres punts defectuosos i sí que ens hem de concentrar en la utilitat de les nostres qualitats». Després d’aquesta constatació es van sentir un equip capaç de produir belles obres i mobles de qualitat. Es van sentir molt orgullosos de les seves qualitats i de treballar junts. Aquesta paràbola ens fa adonar que —com ens recordaria el Papa Francesc— cal «caminar junts», sinodalment, com a deixebles missioners del Senyor.

Bisbe de Tortosa